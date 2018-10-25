Пять дел губернатора. Для начала...

Вызовы, с которыми столкнется новый глава Приморья, не зависят ни от его фамилии, ни от политических взглядов. А вот успехи в их решении напрямую зависят от конкретной личности

Хорошо некоторым кандидатам на высший руководящий пост в Приморском крае. Особенно тем, кто решил на выборах просто заявить или напомнить о своем существовании. Заведомо зная, что не пройдет или в любой момент сойдет с дистанции. Или тем, кто просто заблуждается, веря, что всеобщее счастье можно быстро достичь и в отдельном регионе. Или тем, кому не важна, как говорится, цена на билет. Лишь бы дорваться до заветного кресла, а там можно и поэкспериментировать. Да хотя бы на людях.

Многие из таковых считают, что предвыборная гонка все стерпит и спишет. Можно говорить и обещать, что хочешь. На тех же митингах. Бездомным - коттеджи, бюджетникам - Канары, незамужним - по работящему и непьющему мужу. Или просто ляпнуть: первый закон подпишу, чтобы все жили лучше! Проходили это уже и не раз. Даже на президентских выборах такие появляются, а потом как метеоры со свистом, грохотом и пылью исчезают в небытие. Как правило, навсегда.

Гораздо сложнее тем, кто претендует на губернаторское кресло, понимая, что это за бремя. Во всех смыслах. И что в реальности стоит за твоими словами и обещаниями. И что значит каждодневная ответственность за всё, что происходит в крае. И во что могут вылиться твои ошибки или недогляд. Тут приходится ездить по всему краю и вникать во все проблемы.

А проблем в крае великое множество. Как, наверное, сегодня, во многих регионах страны. Время переживаем непросто. Тем не менее стоит признать, что свое 80-летие Приморский край встречает не в самой лучшей форме. Увы, стоит признать, что многие сугубо региональные проблемы оказались созданы из-за упущений и недоработок именно руководства территории. Даже беглый анализ этих проблем показывает, что часто они стали результатом не столько недогляда, сколько нежелания показаться плохими управленцами перед лицом Москвы. Систему оценки работы губернаторов, когда лучшими признаются те, кто меньше просит денег, не иначе как спорной не назовешь.

Врио губернатора Олег Кожемяко, когда ему предложили занять кресло главы Приморья, не зря же сразу обратил внимание на откровенно слабый бюджет края. Хотя по мнению министерства финансов он был почти идеальным. Долгов особых нет. А то, что бюджетная обеспеченность на душу населения оказалась одной из самых низких на том же Дальнем Востоке, мало кого в столице интересовала. Зато там все удивились росту протестного голосования в регионе. А то, что за «очень слабым бюджетом» (определение данное ситуации Олегом Кожемяко) стоит не просто финансовый термин, а позорно низкие зарплаты, неотремонтированные больницы и школы, разрушающаяся инфраструктура и так далее, связать никто не захотел. Вернее, не решился. Ведь, Приморье, говорили и говорят многие - регион, которому уделяется столько внимания. Тут заработали уникальные экономические режимы в виде Свободного порта и ТОРов. Здесь проводятся важные форумы, к примеру ВЭФ. Должен же быть результат?! Что же в итоге получилось?

«Здесь очень слабый бюджет, то есть 102 миллиарда на 2 миллиона населения, это очень мало. При том, что там, где я работал (в Сахалинской области. – Прим. ред.), было 140 миллиардов – на 500 тысяч населения», - сказал Кожемяко на одной из первых встреч с журналистами.

По его словам, бюджет Приморского края «очень простой, очень выгодный для министерства финансов, для Москвы». «Есть доходная часть, например 95 миллиардов, и все расходы отсюда и берутся. Школы - вот столько, как хотите, так и крутитесь, больницы - столько, как хотите, так и крутитесь. Не по факту того, что здесь потребность гораздо больше, и бюджет должен сформироваться на уровне 110-115 миллиардов по потребностям. И в итоге у нас «благополучие»: нет кредиторской задолженности, нет дефицита бюджета, только жизни-то тоже нет”, - раскритиковал краевой бюджет глава региона.

Олег Кожемяко тогда же подчеркнул: никакие ТОРы и свободные порты не удержат человека, которому негде работать и жить. Людям нужны простые вещи, продолжил он: «чтобы не было в больницах на 1,7 миллиардов задолженности по лекарствам», индексация зарплат, капитальный ремонт в школах и чтобы они соответствовали требованиям.

Кроме того, врио губернатора отметил, что в Приморье по этим же причинам не хватает учителей, врачей, не на что приглашать молодых специалистов.

«Что нужно делать? Нужно реально увеличивать расходные обязательства бюджета и выставлять эти требования Москве. Потому что все хорошо, и проекты, и порты, и вектор развития правильный, но пока мы не создадим нормальные условия для жизни здесь… Много сделано, но это не цепляет жизнь простого человека. Пока у меня есть власть, полномочия, я эти решения сейчас буду принимать, это не программы. Бюджет сейчас принимается. Сегодня проблем много: нет денег, нет социалки, учителей не хватает, дороги разбитые, и так далее. Я говорю, давайте сосредоточимся на одной проблеме - нет денег, а остальное поэтапно поставим в бюджет и будем двигаться. А сейчас заниматься одной проблемой - деньгами, увеличением бюджета», - сказал Кожемяко.

Как вы понимаете, «бюджетное проклятие» ни куда бы не делось, если бы главой региона был назначен некие Иванов, Петров, Сидоров… Кожемяко в данном случае оказался хорош тем, что он не стал скрывать ни саму суть проблемы, ни ее масштаб. На первом этапе своей работы в Приморье Кожемяко успел навестить главу правительства, в кабинете которого поставил вопрос ребром. В правительстве поскребли по сусекам и несколько миллиардов на первоочередные нужды дали. И обещали еще.

Ситуация в Приморье, озвученная Кожемяко, стала одним из поводов для решения Президента России увеличить финансирование всего Дальнего Востока. Кроме того, Президентом поставлена задача по достижению к 2025 году показателей социального развития регионов Дальнего Востока до уровня выше средних значений по стране. Для этого в государственных программах предусмотрено обязательное формирование «дальневосточных разделов».

Как показывает дальнейшее развитие событий не собирается врио главы региона закрывать глаза и на другие проблемы. И самые острые уже начал решать. Будут закрыты острые долги по лекарственному обеспечению медучреждений края, дети войны получили свой долгожданный закон, многодетным помогут решить свои жилищные проблемы, обманутым дольщикам дали определенность и кураторов, которые помогут в решении их проблем. Глава уже успел повстречаться с профсоюзами учителей и врачей, чтобы определить пути решения, прежде всего, их зарплатных проблем, ведь не секрет, что, несмотря на бодрые отчеты, летящие в Москву, реальные доходы в этих стратегически важных отраслях жизнедеятельности в последние годы просто рухнули. Успел Кожемяко и хорошо поговорить с бизнесом. В частности, с рыбаками, которым четко и ясно дал понять, что вопрос обеспечения населения края качественной и доступной по цене рыбой будет поставлен во главу угла, чего бы это и кому не стоило. В целом же бизнесу края обещана всесторонняя поддержка, особенно тем компаниям, которые работают на территорию и его население.

Нахождению на посту врио главы края Олега Кожемяко без малого только месяц, однако уже сложно даже бегло перечислить проблемы, к решению которых он приступил. Но впереди выборы, результат которых в Приморье весьма непредсказуем. Тем не менее мы попытались составить пятерку лишь основных «базовых» проблем с региональной спецификой, решением которых должен будет плотно заняться любой новоиспеченный губернатор. Вы можете к этому списку добавить свои проблемы. И, наверняка, будете правы.

Низкие зарплаты бюджетников. Зарплатные проблемы можно назвать и общероссийскими, однако как показывает практика, такой дисбаланс между доходами и ценами еще нужно умудриться поискать. С бюджетниками все понятно, тут нужно жестко и четко ставить пред федеральным центром требование покрывать «недостачу». Пора прекратить откровенный хаос с доплатами, коэффициентами, баллами и прочее, созданным, давайте признаемся честно, специально для экономии средств. Или для «нужного» перераспределения. Те же учителя и врачи ни при каких обстоятельствах не должны получать зарплаты меньше хотя бы среднекраевого уровня. Больше могут. Кожемяко, как известно, эту тему уже взял на карандаш. Низкие зарплаты в целом по экономике региона. Эта проблема коррелируется с первой, но есть, как говорится, нюансы. Понятно, что здесь можно долго дискутировать, сравнивая зарплаты по отраслям. Мы о другом. Государство должно реально осознавать, что в регионе необходимо создавать условие для того, чтобы зарплаты в бизнесе росли, внимание, без дополнительной нагрузки на бизнес. Льготы, льготы, льготы… Давно пора прекратить клоунаду с дальневосточными и районными коэффициентами. Если у бюджетников это хоть отчасти что-то и значит (не у всех, конечно), но для бизнеса это просто пустой звук. И не из-за какой-то тотальной алчности, а из-за элементарной невозможности выполнять это глупейшее правило. Бизнес платит своим работникам столько, сколько ему по силам. Чтобы заплатить надбавку, он просто снижает базовые оклады, сдельные тарифы и пр. Понятно, что ждать о федерального бюджета роскоши самому выплачивать эти самые коэффициенты нереально. Это чудовищные цифры. Но маленькую хитрость, которую можно озвучить федералам, смело может подсказать. Дело в том, что государство не просто сбагрило на бизнес поддержку населения в своих далеких землях, сохранив советские еще надбавки, которые и сами по себе являются фактически дополнительным налогом, который не платят те же москвичи, но и, внимание!, обложило эти надбавки всем спектром неслабых налогов. Представляете?! Налог облагается налогом! Где такое видано. Неплохо бы было губернатору поставить на вид такую жуткую несправедливость. Бог с ними - с коэффициентами. Но не облагайте хотя бы их налогами. Сэкономленные на двойных налогах деньги могут запросто пойти на повышение зарплат. Других резервов у бизнеса нет. На Дальнем Востоке сегодня у бизнеса есть два «магистральных» пути: либо стать филиалом московского, либо разориться… Ведь, известно, что даже текущие расходы на организацию и открытие бизнеса в Приморье на треть больше, чем в «дорогущей» Москве. И сделайте что-нибудь с проверками, которые продолжают разорять компании. Силовикам и прочим контролерам тоже хочется хорошо есть, говорят. Но не такой ценой. Ваши аппетиты, господа, могут оставить Россию без Дальнего Востока. Бизнесом здесь уже хотят заниматься лишь жалкие проценты населения. Отдельная тема зарплаты и прочие бонусы, которыми потчуют приморцев московские владельцы бизнеса. Зарплаты даже на равнозначных должностях в столице и в том же Владивостоке могут отличаться в разы. Это откровенная дискриминация, о которой не принято говорить. Но время пришло. Трудинспекциям явно пора намекнуть на такие незаконные деления россиян на категории, касты или подвиды. Первым делом самолеты, паровозы, корабли... Тут мы в целом о транспортной доступности региона. Так, авиаторы, в лице прежде всего контролируемого государством «Аэрофлота», улетают все дальше от потребностей региона. По ценам на билеты уже и говорить не приходится, так главный авиаперевозчик страны теперь задумал вообще покинуть регион, переложив свои прямые обязанности на партнеров с изношенным донельзя парком, со всеми вытекающими. Нужно опять же жестко и четко поставить на вид в самых высоких кабинетах, что «Аэрофлот» не частная лавочка, а стратегический авиаперевозчик, первейшая задача которого не возить толстосумов на Бали, а связывать огромную страну в единое пространство. Льготные тарифы, которые перевозчик «дарит» за бюджетный счет, это, конечно же, хорошо, но кураторы регионы часто забывают добавить, что касаются они лишь отдельных категорий населения. Неплохо бы уже к следующему сезону новому губернатору договорится со всеми дальневосточными коллегами и потребовать от правительства ввести на первое время хотя бы один льготный авиаперелет в центр страны для всех без исключения дальневосточников, а потом, когда с экономикой станет получше, сделать эти направления тотально доступными, привязав, к примеру, стоимость перелетов туда-обратно, например, к средней зарплате в регионе. То же и с железной дорогой. "Сапсаны" и двухпалубные вагоны в европейской части страны уже норма. А на Дальнем Востоке - пока несбыточная мечта. А не с нашими ли расстояниями они нужнее? Слава богу, что с местными перевозками дело сдвинулось. И тут мы не только об авиации. Уже выделены деньги на воссоздание пассажирского флота, который свяжет приморские территории Дальнего Востока. Хотя бы так. Для начала неплохо. Тарифы на услуги ЖКХ и цены товары и услуги. У автора этих строк родственница живет в Санкт-Петербурге. Прошедшей зимой сверили квитанции на отопление на близкие по площади квартиры. В Питере - 1,2 тыс. руб. Во Владивостоке - 4,6 тыс. руб. Тут вряд ли требуются какие-то особые комментарии. Инфраструктура Дальнего Востока должна масштабно дотироваться. Как и перевозки сюда хотя бы жизненно необходимых групп товаров. Так было всегда. И при царе-горохе и при генсеках. Тем более сегодня, когда средние зарплаты дальневосточников в два-три раза ниже столичных, а цены на все в два-три раза выше. Человеческий капитал. Этот термин сильно затаскали в последние годы чиновники, строчащие отчеты в столицу об усилиях по заботе об этом самом капитале. Мы о другом. Бюджетная обеспеченность на каждую человеческую душу в регионе и на Дальнем Востоке в том числе должна не просто соотносится с общероссийской, но немедленно (!) начать расти. Понятное дело, за счет дотаций, ибо другого пути нет. Детсады, школы, больницы, дома культуры, связь и так далее. Москву надо заставить платить, даже если придется поджаться с реновацией, которая уж точно должна была начаться с Дальнего Востока, и прочей откровенно вычурной роскошью. Если, конечно, есть желание, чтобы отсюда не разбегались люди. Лучше сегодня заплатить миллиард, чем завтра думать, как бы вернуть в регион хотя бы тысячу человек за десять миллиардов.

И отдельно хотелось бы упомянуть о такой «фишке», как столичных статус Владивостока. Нюанс даже не в названии этой самой столицы. Хоть Уссурийск или Находка. Важно понять, что огромному региону сегодня позарез нужен город-драйвер. На огромной территории нет ни одного города-миллионника. И пока не предвидится. Даже в отдаленной перспективе. А нужен настоящий растущий мегаполис. Кожемяко уже настоял на рассмотрении вопроса о переносе столицы из Хабаровска в более подходящий, уж извините, Владивосток. Вообще-то стыдоба не иметь такой на берегу Тихого океана. Как это сделать? Увы, дело тут даже не в деньгах. Просто хотя бы тактические решения, касающиеся конкретных шагов по развитию далекого региона, должны приниматься не по ту сторону Урала. Это уже ясно всем. Еле теплящийся Свободный порт Владивосток, а заодно и ТОРы, умершие портовые зоны и многие другие начинания, замершие на старте, этому подтверждение. Губернатор региона всегда лучше знает, что и как нужно делать. Да и еще давайте уж реально найдем в себе мужество и силы и перетащим силой сюда офисы хотя бы пары десятков корпораций и прочих компаний с госучастием. Мы уже про министерства и ведомства молчим. Даже кураторы региона и те бывают на Дальнем Востоке наездами.

В завершение хотелось бы привести слова врио губернатора края Олег КОЖЕМЯКО, которые он сказал на торжественном . «Для всех нас этот праздник является объединяющим. И для тех, кто здесь родился и вырос, и для тех, кто связал свою судьбу с нашим необыкновенным краем. 80 лет - это всего лишь миг в славной истории Приморья, которое начали создавать наши предки – первопроходцы, которые осваивали эти дикие, безлюдные места. Именно от них у приморцев сформировался особенный характер».

Такие люди достойны того, что жить и работать в крае, в котором мечтали бы жить и работать, а не думали, как бы отсюда уехать.