Суд вынес приговор одному из членов преступного сообщества в Приморье за контрабанду

На Дальнем Востоке суд вынес приговор одному из членов преступного сообщества за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов стоимостью свыше 50 млн рублей

Собранных следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России доказательств оказалось достаточно для постановления Ханкайским районным судом Приморского края обвинительного приговора по уголовному делу в отношении жительницы края, сообщила Деловой газете "Золотой Рог" помощник Приморского транспортного прокурора Петракова А.А.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 258.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка частей и производных особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами российской Федерации), ч. 3 ст. 175 (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное в крупном размере, организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, либо частей и производных особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенное организованной группой).

В суде установлено, что в январе 2017 года иностранный гражданин создал преступное сообщество в целях контрабандного перемещения товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Группа планировала вывезти из Российской Федерации 879 лап и 306 когтей гималайского и бурого медведей, их другие части, шкуру, скелет и когти амурского тигра, янтарь-сырец весом более 1 кг, оружие и боеприпасы.

Изъятая таможней стоимость товара превысила 50 млн рублей.

Помимо участия в группе, виновная предоставляла свое жилище для проживания и сбора соучастников, осуществляла деятельность по приобретению, хранению и перевозке товаров.

Уголовное дело в отношении неё рассматривалось в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд приговорил обвиняемую к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн рублей с ограничением свободы на срок шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Приморской транспортной прокуратурой.

В отношении других фигурантов уголовное дело расследуется.