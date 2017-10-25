Общественные деятели и бизнесмены поздравили Приморский край с 79-летием

25 октября жители Приморья отмечают День Приморского края. В этом году региону исполнилось 79 лет. Общественные деятели и представители бизнеса поздравили край с праздником. Увидеть видеопоздравления можно на сайте Primorye.ru.

Официально этот праздник появился в календаре в 1995 году, когда был принят и обнародован действующий Устав Приморского края. Дата приобрела знаменательный оттенок задолго до 1995 года. Именно в этот день в 1922 году произошло другое важное историческое событие: Приморье было освобождено от интервентов. Во Владивосток вошли части народно-революционной армии Дальневосточной республики, положив конец почти пятилетней интервенции и братоубийственной гражданской войне на Дальнем Востоке.

Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»:

«Приморский край по праву считается фарпостом России на Дальнем Востоке и ключевой точкой для выхода на Азиатско-тихоокеанские рынки. Успехи региона – это вклад каждого его жителя. И для нас как национального оператора содействие устойчивому развитию общества – один из стратегических приоритетов. Поздравляю жителей региона с праздником – Днем рождения Приморского края! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!»

Геннадий Лазарев, депутат Законодательного Собрания Приморского края, президент ВГУЭС:

«Приморский край – самое лучшее, на мой взгляд, место для проживания в нашей стране. Все это благодаря усилиям, которые правительство прикладывает к развитию региона. Наш Владивостокский государственный университет

экономики и сервиса вносит посильный вклад в это дело. Я убежден, что благодаря нашим усилиям Приморский край будет процветать. А мы будем жить с каждым годом все лучше. С праздником, дорогие друзья!»

Марина Баринова, действительный член Русского географического общества, общества изучения Амурского края:

«Первейший гений нашего место, ангел хранитель нашей территории, Владимир Клавдиевич Арсеньев так чувствовал Приморье, что сила этих чувств помогает и нам, живущим здесь через сотни лет после него. В сезон празднования дня рождения Приморского края, я предлагаю вам, дорогие мои земляки, стать собеседниками Арсеньева. Зачитаю цитату из предисловия к первому изданию двух документальных романов по Уссурийскому краю: «Во время путешествия капитаны пароходов, учителя, врачи и многие частные лица нередко оказывали мне услуги: и советом, и делом. Шлю дружеский привет и благодарю за радушие и гостеприимство». Примите и вы этот дружеский привет от Арсеньева как потомки тех, кто был счастлив знакомством с Владимиром Клавдиевичем».

Мария Парфенова, главный редактор сайта Примпогода:

«Мы живем в удивительном крае на побережье тихого океана, с переменчивой погодой, солеными ветрами, туманами, летними ливнями, теплой солнечной осенью и редкими снегопадами зимой. Именно Приморье со своим уникальным характером дает нам силы и вдохновение. Любите Приморье! Начинайте свой день вместе с Примпогодой»

Ким Борисов, заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу:

«Уважаемые приморцы, от имени постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу и якутян, проживающих на территории Приморья, поздравляю вас с Днем Приморского края! Желаю, доброго здравия, удачи и как якутский алмаз крепкого здоровья!»

Коллектив Медиахолдинга PrimaMedia:

«Уважаемые друзья, от лица коллектива медиахолдинга PrimaMedia поздравляем Приморский край с Днем рождения! Приморский край – это самое чистое японское море, самая первозданная уссурийская тайга, самая лучшая и удивительная природа. Приморский край – это то место, которое мы все очень любим. С праздником!»

Коллектив Всероссийского детского центра «Океан»:

«Всероссийский детский центр «Океан» с 1983 года является одной из визитных карточек Приморского края. Ежегодно в него приезжают более 16 тысяч одаренных детей из 52 регионов России и 10 стран мира. Сегодня весь «океан» спешит поздравить Приморье с Днем рождения!»

Кирилл Мурашов, директор по продажам сети магазинов «Азбука мебели»:

«С каждым годом наш край меняется и преображается в лучшую сторону благодаря всем нам, его жителям. Я рад, что вопреки всем трудностям и кризисам, мы продолжаем работать на благо нашего края, растить детей и делать все для их счастливого будущего. От лица компании «Империя мебели» желаю, чтобы мы были дружны и едины, чтобы наши стремления, старания и надежды помогали развиваться нашему уникальному Приморскому краю. Пусть каждый здесь будет счастлив, любим и успешен. С праздником!»

Учащиеся Владивостокского президентского кадетского училища:

«Приморье – это добрые и открытые люди, любящие свою родину. Желаем всему Приморью и каждому его жителю долгого плавания, мудрого капитана и преданного экипажа. Семь футов под килем, Приморье!»

Мезенцев Дмитрий, директор Приморского Сафари-парка:

«Мы живем в удивительном месте, где живут тигры и растет дикий виноград. Природа Приморского края потрясающая, животный мир многообразен. Приморский Сафари-парк внесен в список 12 лучших зоопарков мира. Мы желаем жителям Приморского края бережно относится к природе и жить в гармонии друг с другом».

Ксения Аверина, директор дальневосточного филиала HeadHunter:

«Приморский край – это место, откуда никогда не хочется уезжать и всегда хочется возвращаться. Здесь прекрасная природа, мощная энергетика и замечательные люди. Желаю Приморскому краю роста, процветания и счастливых граждан!»

Илья Мирин, руководитель Дальневосточного представительства фонда «Сколково»:

«Дорогие земляки, поздравляю вас с днем рождения Приморского края! Я рад, что живу здесь и мне бы не хотелось поменять это место на какое-либо другое. С праздником!»

Полные видеопоздравления смотрите на сайте Primorye.ru.

Свое современное название и нынешний административно-территориальный статус Приморский край получил 20 октября 1938 году в результате подписания указа Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.