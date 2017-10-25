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В Приморье ближайшей ночью будет холодно
Однако завтра днем снова потеплеет, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Сегодня, 25 октября, в Приморье сохранится малооблачная и без осадков погода, будет на 2–4 градуса теплее, чем накануне. К вечеру над краем пройдет малоактивный атмосферный фронт, осадков он не вызовет, но за ним распространится антициклон, который будет способствовать интенсивному выхолаживанию приземного слоя воздуха, поэтому ближайшая ночь будет холоднее предыдущей, основной фон температур составит 0…−6 °C, в горных районах воздух выхолодится до −11 °C.
Завтра днем антициклон переместится на акваторию Японского моря, ветер сменит свое направление на южное, и воздух прогреется до +8…+16 °C.
Во Владивостоке сегодня днем и в последующие сутки сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Температурный фон существенно меняться не будет, дневные температуры ожидаются в пределах +11…+14 °C, ночные +3…+6 °C.
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