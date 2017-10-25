Приморцам представят нового начальника краевого ФСИН

Новый руководитель ранее возглавлял ФСИН Тюменской области, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В четверг, 26 октября в 13.00 в ГУФСИН России по Приморскому краю состоится представление нового руководителя управления Вадима ВЕРСТКИНА. Назначил его президент РФ Владимир ПУТИН своим указом от 03.10.2017 № 457.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Приморью, на мероприятии будут присутствовать представители краевых и городских властей, силовых структур и общественных организаций региона.

Досье «Золотого Рога». В органах уголовно-исполнительной системы Вадим Версткин служит с 2002 года. С июня 2015-го по 2017 год он возглавлял УФСИН России по Тюменской области.

Фото - пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю