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Приморцам представят нового начальника краевого ФСИН
Новый руководитель ранее возглавлял ФСИН Тюменской области, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В четверг, 26 октября в 13.00 в ГУФСИН России по Приморскому краю состоится представление нового руководителя управления Вадима ВЕРСТКИНА. Назначил его президент РФ Владимир ПУТИН своим указом от 03.10.2017 № 457.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Приморью, на мероприятии будут присутствовать представители краевых и городских властей, силовых структур и общественных организаций региона.
Досье «Золотого Рога». В органах уголовно-исполнительной системы Вадим Версткин служит с 2002 года. С июня 2015-го по 2017 год он возглавлял УФСИН России по Тюменской области.
Фото - пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю
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