Любимых педагогов все больше и больше

На уникальную родительскую премию уже подано более 500 заявок

Учебный год в Приморье начинается не только с Дня знаний. По уже сложившейся традиции в начале сентября портал «Владмама», департамент образования и науки Приморского края объявили о старте четвертого краевого народного конкурса «Родительская премия «Любимый педагог». Сегодня конкурс «Любимый педагог» набирает обороты. В настоящий момент на сайте любимыйпедагог.рф больше 500 заявок на участие, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Несмотря на то что у конкурса уже есть своя история и традиции, организаторы каждый раз вносят в мероприятие целый ряд нововведений. Немало их будет и в этом году.

- Конкурс «Любимый педагог» - это социальный проект, он отвечает на самые острые вызовы реальности. И если в первый год его проведения самой острой проблемой признавалось падение престижа профессии педагога, то в настоящее время в центре внимания общества вопросы качества образования. Меняется жизнь – меняется и порядок проведения нашего конкурса, - говорит главный редактор портала «Владмама» Ольга РОМАНОВА. – Новшеств в этом году действительно много. Так, впервые Оргкомитет родительской премии снял территориальные ограничения, и конкурс официально вышел за рамки Приморского края. На сайте уже размещены заявки из центральных районов РФ, в числе участников есть педагоги из Санкт-Петербурга, Тюмени, Иванова, Хабаровска.

Также увеличены сроки подачи заявок на участие в первом этапе конкурса «Народная благодарность» - до 20 ноября 2016 года. Каждый из заявленных здесь кандидатов получит заслуженный диплом народной благодарности. Пропуском в следующий этап конкурса на этот раз станет не голосование, а личное желание педагога. В этом случае всем претендентам на победу во втором этапе придется сделать сложный выбор: участвовать в общем конкурсе или испытать судьбу в одной из специальных номинаций от партнеров конкурса.

Мы также изменили порядок проведения общего конкурса. В этом году участники «Персональной премии» должны будут совместно с детьми и родителями подготовить только одну презентацию «Обращения к родителям» на любую из тем: «Доброта и милосердие, как развить эти качества в детях?», «Что важнее в XXI веке: научить детей учиться или научить трудиться?».

Отдельные конкурсные задания подготовлены для педагогов в специальных номинациях: «Учитель-Инноватор», «Русское слово», «Воспитание в игре», «За вклад в здоровье учеников» и «Любимый инструктор». Без внимания не останутся и участники коллективных номинаций: «Наш любимый детский сад» и «Лучшая школа – любимая школа».

О конкурсных заданиях в различных номинациях следует сказать особо. «Учитель-Инноватор» - это специальная номинация для учителей иностранных языков. Партнером и организатором этой части конкурса стало «Издательство «Просвещение» (г. Москва). От учителя требуется провести урок по английскому, китайскому или немецкому языку в 5 классе, записать фрагмент урока на видео и предоставить его Оргкомитету. Интересна эта номинация тем, что при выполнении конкурсного задания учителям предстоит первыми в стране опробовать и протестировать абсолютно новые, уникальные по содержанию учебники и методические пособия.

«Наш любимый детский сад» и «Лучшая школа - любимая школа» - это коллективные номинации по выбору лучшего, по мнению родителей, образовательного учреждения г. Владивостока. Это совместный проект с управлением по работе с образовательными учреждениями г. Владивостока.

Специальная номинация «Русское слово» адресована учителям русского языка и литературы. Ее инициатором стали Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир», АТАПРЯЛ (Азиатско-Тихоокеанская Ассоциация преподавателей русского языка и литературы). Согласно условиям конкурса участники этой номинации должны выбрать одно из двух предложенных им заданий урока, сделать видеозапись фрагмента урока и отправить в Оргкомитет.

«За вклад в здоровье учеников» -это фотоконкурс для учителей начальных классов, инициатором которого выступила фармацевтическая компания «Ферон».

Специальная номинация «Воспитание в игре» адресована педагогам и воспитателям детских домов, социально-реабилитационных центров, центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это совместная идея Благотворительного фонда «Владмама» и отдела психолого-педагогического сопровождения ВДЦ «Океан».

Номинация «Любимый инструктор» адресована преподавателям и инструкторам автошкол Владивостока, а фотоконкурс «Учитель за работой», который вот уже несколько лет объявляет компания «Ратимир», традиционно собирает довольно большое количество участников.

Четвертый год подряд поддерживают «Родительскую премию «Любимый педагог» представители бизнес-сообщества и журналисты. Партнерами народного конкурса стали компания «Акцент» и Издательство «Просвещение». Генеральные спонсоры: компания «Ратимир», ТМ «Чай Виктория» (ООО «Джей Рус»). Информационные партнеры: Издательская компания «Золотой Рог», Общественное телевидение Приморья, РИА PrimaMedia, «Приморская газета», «Новое радио» и «Маркет-радио».

Досье "Золотого Рога": Первый народный конкурс «Родительская премия «Любимый педагог» стартовал в Приморье 1 сентября 2013 года. Аналогичного проекта в Российской Федерации пока нет. Для того, чтобы любимые педагоги стали известными и узнаваемыми, родители и ученики вносили фамилии и имена педагогов в заявку на сайте конкурса любимыйпедагог.рф.

В 2014 году проект стал не только более масштабным по количеству участников, но и был признан лучшим социальным проектом Дальнего Востока, и в феврале 2015 года был представлен в Общественной палате РФ и удостоен Национальной премии «Серебряный лучник».

В 2015 году в конкурсе «Родительская премия «Любимый педагог» приняли участие и получили дипломы народной благодарности 509 педагогов из 39 населенных пунктов Приморья. Более 50 тыс. человек приняло участие в голосовании.

А у вас есть любимый педагог? Заявки на участие во втором этапе и специальных номинациях принимаются на сайте конкурса любимыйпедагог.рф с 13 октября 2016 года по 8 ноября 2016 года. Голосование пройдет с 11 ноября 2016 года по 17 ноября 2016 года включительно. Торжественная церемония награждения любимых педагогов назначена на 25 ноября 2016 года.

МНЕНИЯ

Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор компании «Акцент»:

- Мы рады, что список участников становится больше с каждым годом. Родители и дети предлагают кандидатуры и активно их поддерживают. Родительская премия «Любимый педагог» стала действительно значимой и значительной наградой, степенью признания профессиональных и человеческих качеств наших педагогов.

Елена ЖАДАНОВА, директор по маркетингу, АО «Просвещение»:

- «Любимый педагог» - конкурс полный любви, признания и уважения к людям, которые посвятили свою жизнь детям. Каждый день они помогают мальчишкам и девчонкам узнать новое, обрести себя. Мы - издательство «Просвещение» - тесно связаны с образованием. Именно поэтому участие в этом конкурсе и его поддержка для нас особо важны. Мы рады быть причастными к этому доброму делу и ценим возможность стать партнёром конкурса, который помогает возродить признание к профессии «Педагог», проекту, который обращает внимание родителей на непростой, но такой нужный труд учителя.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.