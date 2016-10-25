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Творческие коллективы набирают скорость
Учреждения культуры Приморья получили новенькие автобусы
Девять муниципальных образований края стали обладателями новых автобусов для учреждений культуры и творческих коллективов Приморья. Торжественное вручение транспорта прошло на минувшей неделе у здания администрации Приморского края, ключи от долгожданных автобусов получили главы районов и их заместители, а также руководители районных управлений культуры, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ принял участие в церемонии, лично осмотрел автобусы и поздравил собравшихся со значимым для развития культуры в крае событием.
«Наша цель – подарить каждому сельскому муниципальному району и городскому округу края по автобусу, чтобы те творческие коллективы, которыми славится наше Приморье, могли ездить друг к другу, показывать себя, радовать людей и вносить свой вклад в развитие культуры в крае. Сейчас очень важно, чтобы эти автобусы использовались по назначению, а не стояли в гараже. Мы не будем возражать, чтобы они использовались и для перевозки спортсменов. Но основное назначение – культура», - сказал глава региона.
Новые автобусы отправились в Партизанский и Дальнереченский городские округа, Тернейский, Красноармейский, Пожарский, Анучинский, Дальнереченский, Кировский и Лазовский муниципальные районы. Автобусы от завода-изготовителя в городе Павлово добираются до Приморья своим ходом, поэтому такой тест-драйв дает уверенность в том, что техника с легкостью освоится на приморских дорогах.
О выборе техники и преимуществах данной модели рассказал генеральный директор Краевого центра народной культуры Приморского края Роман НЕЧАЕВ:
- В каждом автобусе 25 посадочных мест, а в концертной группе творческого коллектива обычно насчитывается 15-20 человек, поэтому автобусы ПАЗ-320402 являются максимально комфортными для заявленных целей. В прошлом году 11 муниципалитетов края уже получили машины данной модели, столько же автобусов было приобретено в этом году, сегодня мы передадим в пользование районам 9 из них, еще два прибудут в край в ноябре. На 2017 год также запланирована покупка автобусов для 12 муниципальных образований. Таким образом, собственный транспорт для творческой деятельности получат все муниципалитеты Приморья.
Радостью с корреспондентом газеты «Золотой Рог» поделилась начальник отдела по делам молодежи, спорта, туризма и культуры Лазовского муниципального района Татьяна САРНАВСКАЯ:
- У нас в районе имеется целый арсенал транспортных средств, собственные автобусы есть у образовательных учреждений, а вот культура района была обделена. Раньше мы выезжали благодаря управлению образования, помогала транспортом Преображенская база тралового флота, пользовались рейсовыми автобусами, поэтому все очень обрадовались, когда узнали о том, что мы едем получать из рук губернатора ключи от нового автобуса! Мы будем использовать его для поездок на фестивали, конкурсы, творческие встречи, сможем реализовать мечту о гастролях по муниципалитетам края.
Представители администрации Анучинского района тоже не скрывали своего восторга.
«Этот автобус нашему району крайне необходим, у нас множество творческих коллективов, вокальных, танцевальных, детских и взрослых, которые выезжают очень часто на краевые мероприятия, региональные, участвуют, завоевывают призы. Мы будем использовать автобус не только для нужд творческих коллективов, у нас великолепная спортивная школа, ребята из района принимают участие в олимпиадах, краеведческих соревнованиях, этот автобус у нас будет использоваться на все 100%. Ранее мы выходили с ходатайством на приобретение автобуса, речь шла о возможном софинансировании с бюджетом района, но когда нам сказали, что автобус выделят в рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2013-2020 годы, мы были очень рады. Мои коллеги в восторге, теперь мы сможем организовать еще больше творческих и культурных мероприятий как в своих районах, так и в гостях у соседей», - говорит начальник отдела социального развития Анучинского микрорайона Ольга Ведерникова.
Напомним, что за последние годы в Приморье проведена масштабная работа по поддержке сельских домов культуры. Многие СДК получили комплекты нового звукового и светового оборудования, был проведен ремонт, закуплено новое компьютерное оборудование и книжный фонд для муниципальных библиотек. Вопросам культуры, сохранению родного языка и традиций в крае в последние годы уделяется особое внимание.
На фото: На 2017 год также запланирована покупка автобусов для 12 муниципальных образований. Таким образом, собственный транспорт для творческой деятельности получат все муниципалитеты Приморья.
Екатерина КАЗАНКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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