Перепланировка квартиры в зоне риска

Главная проблема перестройщиков в том, что они сами не ведают, какую беду творят

Большинство многоэтажных домов, построенных во второй половине прошлого века, мало соответствует современным реалиям, возможностям и желаниям хозяев. В те времена в строительстве использовались типовые проекты, рассчитанные на минимальные требования к жилому пространству. Сегодня такие квартиры не очень удобны и комфортны, поэтому многие задумываются о том, как сделать перепланировку квартиры.

Конечно, большинство владельцев желает провести переорганизацию жилого пространства квартиры так, как того требуют личные вкусы и предпочтения. И если вы решитесь на такой вариант, то первое, о чем нужно позаботиться, – это узаконивание перепланировки квартиры.

Законность перепланировки жилья отвечает требованиям краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».

Подробнее в тонкостях процесса перепланировки разбирались участники «круглого стола», организованного Деловой газетой «Золотой Рог».





Сергей КОСИКОВ, генеральный директор ООО «Городской Риэлторский Центр»:

- Время меняет наши требования к планировке собственной квартиры. Конечно, мы понимаем, что она «родом из прошлого времени», когда ставилась задача обеспечить жильем максимальное количество людей в короткие сроки. Тогда наша «плановая экономика» определила, что отдельно должны быть кухня, спальни, гостиная. А сейчас все больше людей переходят на варианты «европланировок» с совмещенной кухней-гостиной и спальнями.

Но создание комфортного пространства из типовой квартиры советских проектов иногда очень проблематично. Конечно, для этого находятся разные умельцы, но очень часто такое обустройство идет с нарушением строительных норм и создает реальную угрозу жизни и безопасности всех жителей дома.

На мой взгляд, отсутствие простой, прозрачной и незатратной схемы оформления перепланировки, с одной стороны, а с другой – отсутствие жесткого контроля за соблюдением законности и безопасности перепланировки создают ситуацию, когда больше половины квартир имеют ту или иную степень переустройства или перепланировки, а реально оформили это – буквально единицы. В большинстве случаев оформление не очень затратно финансово, но занимает много времени и требует специальных знаний.





Григорий ПЕЙХВАССЕР, начальник управления содержания жилищного фонда Владивостока:

- Действительно, у нас много незаконных перепланировок. Некоторые из них делали еще в советское время. Зачастую люди покупали квартиры уже с этими перепланировками. Никто за этим раньше не следил.

Но надо сказать, что если вы купили квартиру с перепланировкой, то это не освобождает от ответственности. Нельзя сказать, что вы добросовестный приобретатель и никаких вопросов к вам нет. Вы – собственник, и ваша квартира не соответствует техническому паспорту, а соответственно, к вам может быть обращено требование о приведении ее в надлежащий вид.

К нам поступают жалобы на незаконные перепланировки – пишут граждане, управляющие компании, ТСЖ и т.д. При этом жалуются на перепланировки больше, чем обращаются с вопросами, как сделать законную перепланировку.

Чтобы понимать, к кому мы обращаемся, проверяя жалобу, мы запрашиваем данные о собственности квартиры. Это важно, потому что есть перспектива, что придется судиться. Обращаемся в БТИ, чтобы узнать, как квартира выглядела до перепланировки. Уведомляем того, на кого пожаловались, заказным письмом и идем проверять.

Естественно, не все пускают специалистов с проверкой. Многие просто не открывают дверь. Соответственно, мы, администрация города, обращаемся в суд с тем, чтобы обязать собственника предоставить доступ.

По доступу практически в 100 процентах случаев суд выносит решения в пользу администрации, потому что в таком случае она действует в общественных интересах. Понятно, что мы идем проверять не с толпой соседей, которые хотят посмотреть, как на самом деле сделано, и показать нам пальцем, что не так. Кроме наших специалистов никто другой к проверке не допускается. Дальше, если гражданин продолжает не пускать проверяющих, конечно, приходится грозить ему какими-то санкциями, отрабатывать вопрос с судебными приставами.

Любая перепланировка (т.е. внесение изменений по сравнению с техпаспортом) наказуема, и мы всегда выносим предписание, но в ряде случаев ее можно потом узаконить через суд.

Часто делается что-то невинное: выносятся перегородки, которые не являются несущими стенами, объединяются или, наоборот, разделяются туалет с ванной. Объективно ничего страшного в этом нет. И Жилищный кодекс РФ позволяет в данном случае узаконить перепланировку. Получив наше заключение и заключение проектной организации о допустимости этой перепланировки, люди обращаются с ними в суд, и суд эти изменения узаконивает.

Есть варианты, которые жизни и здоровью не угрожают, но доставляют неприятности и дискомфорт другим. Так, если при перепланировке нарушить вентиляцию, то другим мало не покажется. Я сам живу в девятиэтажном доме, и у кого-то снизу кухня сделана так, что ее запахи чувствуются в ванной и в туалете.

Но есть случаи, когда перепланировку никак нельзя узаконить. Собственникам, которые ее сделали, выносим предписание устранить ее, и даем на это срок 2-3 месяца. Если это не выполняется, то обращаемся в суд с требованием, чтобы гражданина обязали устранить перепланировку. И, в принципе, это уже задача приставов - выполнить решение суда. У суда для этого есть рычаги – например, как должнику, запретить выезд за пределы страны и пр.

- Иногда жильцы при перепланировке прихватывают часть общедомового пространства.

- Это часто практикуется в домах, где на несколько квартир делают отсекающую дверь. В принципе, это не является перепланировкой и присоединением к конкретному жилому помещению, и по этому поводу мы людей не дергаем. В отсеке на две квартиры, как это часто бывает в девятиэтажках, нет ничего страшного. Но если кто-то себе одному добавляет площадь и ставит дверь, то это, конечно, проблема, это перепланировка, и это незаконно. Чтобы это сделать законно, требуется согласие всех собственников дома.

- Специалисты считают, что в городе есть дома, сейсмоустойчивость которых сильно снижена перепланировками.

- Все перепланировки надо обязательно узаконивать. Никаких поблажек в этом быть не должно. Даже если вы купили квартиру с перепланировкой, то ее следует оформить. Правильнее – решать специалистам: что там можно было сделать, а что нельзя. Скажем, перегородки в хрущевках некоторых серий чуть ли не все являются несущими, даже толщиной всего 12 сантиметров. А несущую стену нельзя трогать. Правила Госстроя РФ запретили делать проемы в панелях, и мы тоже сейчас категорически против этого. Хотя одно время разрешались проемы в панельных домах или – из окна сделать дверь.

Опасно не то, что будет или нет землетрясение, а то, что в принципе наш жилищный фонд, к сожалению, достаточно ветхий. Многие дома, которым уже 40-50 лет, зачастую отстояли больше половины срока своей жизни, и к ним надо относиться бережнее. И если хочется творчества в планировке жилья, то лучше его строить себе отдельно.

- Или покупать жилое помещение со свободной планировкой и делать ее как душе хочется?

- На самом деле свободная планировка квартиры – это заблуждение. Когда человек покупает такую квартиру, то думает, что он где хочет, там и поставит перегородки и т.д. Но если посмотреть техпаспорт такой квартиры, то в нем стены в квартире, как правило, уже заранее нарисованы.

Для таких квартир тоже есть общие запреты. Те же мокрые зоны должны быть над мокрыми зонами. Нельзя, например, поставить унитаз посреди зала или где угодно расположить кухню. К сожалению, очень многие этого не учитывают, и возникают те же самые жалобы.

«Квартира свободной планировки» - это, во-первых, просто рекламный лозунг застройщика, который не соответствует действительности. А во-вторых, застройщик, экономя, пытается еще и перенести на будущего собственника часть своей ответственности. Не надо ему сильно доверять, а лучше внимательнее посмотреть, что именно вы купили. А если из «свободного» пространства решили сделать что-то другое, то лучше обратитесь за решением к нам. Хотя какие-то желания, к сожалению, все равно сделать не получится. Так, если кухня проектом предложена в одном месте, то так это и должно быть.

Надо понимать: никакого «свободного» пространства в таком жилье по документам нет. Есть квартира – трех- или четырехкомнатная, где в конкретных местах находятся кухня, санузел и т.д. Даже технически нельзя санузлы переносить туда-сюда, потому что стояки в любом случае будут иметь выходы в одном месте.

По таким новым домам очень много жалоб, потому что в них идут бесконечные ремонты. Надо сказать, что в них и соседи особенно бдительны, и управляющие компании. И зачастую жалобы подтверждаются: фактов незаконных перепланировок по этим домам однозначно больше.

Наше краевое Законодательное собрание в 2014 году приняло закон, по которому такие перепланировки в жилых домах тоже должны согласовываться с органами местного самоуправления. И именно они должны давать разрешение на перепланировку. Идея хорошая, но формы документов для этого пока дорабатываются в Жилищной инспекции Приморского края. Мы ждем, когда эта работа будет закончена. А пока те, кто желает сделать в нежилых помещениях законную перепланировку, ничего делать не могут. Если делают, то незаконно.

Чтобы разрешать возможную перепланировку, у нас здесь все есть. Просто немного зависло.

- А в чем вы в целом видите решение проблемы перепланировок в жилых домах?

- Всем хочется жить лучше, делать ремонты и т.д. И, в принципе, это повод для обращения к нам за разрешением на перепланировку. Оно делается бесплатно в срок до 45 дней. Есть достаточно много проектировщиков, готовых сделать проект перепланировки. Единственно, мы требуем, чтобы это были проектировщики, связанные с СРО. Это – какая-то теоретическая ответственность.

Проектировщик на стадии подготовки документов может сказать, что можно сделать из того, что людям пришло в голову, посоветовать что-то дельное. Но это именно проектировщик, а не дизайнер, который рисует красивые интерьеры. То есть хотите сделать перепланировку – обратитесь к нормальному проектировщику. Фирм, которые предлагают выполнить проект перепланировки, достаточно много.





Наталья ВОРОБЬЕВА, генеральный директор ООО «ДВ-Проект», член правления НП «СРО «Проектировщики Приморского края»:

- Мне кажется, что времена строительных всезнаек прошли. Сегодня люди стали больше доверять профессионалам-проектировщикам. Лишь совсем темные и безграмотные делают перепланировку без проекта, когда им хочется чуть ли не все снести и отстроить заново. Если же перепланировка менее значительна, то люди редко обращаются.

Не буду заострять внимание на опасностях нарушений несущих конструкций и последующих неприятностях, о чем уже много сказано. А вот реальная опасность сделать себе двойной, а то и тройной ремонт с большим количеством переделок – очень серьезна. Я считаю, что передвинуть-перекрасить на бумаге гораздо проще, чем сделать это в действительности. Не проработав варианты перепланировки, в конечном итоге можно снова получить то же неудобное жилье с уродливым интерьером, что и до переделки.

Поверьте, проект стоит гораздо дешевле иных строительных и юридических неприятностей, которые непременно возникают после непродуманной специалистами планировки.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.