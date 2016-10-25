В гармонии с природой

Приморский сафари-парк вошел в двенадцать лучших зоопарков мира

Приморский сафари-парк по версии российского научно-популярного страноведческого журнала «Вокруг света» вошел в двенадцать лучших зоопарков мира. Тройку лидеров по версии журнала «Вокруг света» возглавляют крупнейший зоопарк Канады Toronto Zoo, единственный зоопарк в соединенном королевстве Великобритании Edinburgh Zoo и один из старейших зоопарков США в Вашингтоне. Приморский сафари-парк занимает в рейтинге научно-популярного журнала шестое место, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Человек, как основная часть природы, не может жить без окружения живого мира. Его сохранение и познание важно для гармоничного отношения человека с миром. Именно на это и делают ставку создатели зоопарков в Приморье. Проект также отвечает требованиям Государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Досье "Золотого Рога": Приморский cафари-парк существует с 2007 года. В конце 2010 года ареал пополнился многими редкими и красивыми животными. В 2012 году в парке поселились тигрята: Амур и Тайга. В 2016 году - дальневосточный леопард. Широкую известность сафари-парк получил благодаря дружбе тигра Амура и козла Тимура в конце ноября 2015 года. Хищник отказался съедать травоядное, присланное ему на обед. После этого интернет-пользователи стали с интересом следить за судьбой двух животных.





















Сергей АСНОВИН, директор зоопарка «Садгород»:

- Я уверен, что среди тех, кто познакомился близко с животными, вырастет меньше браконьеров, по вине которых многие детеныши остаются без родителей и погибают, не найдя себе пропитания, - медвежата, енотовидные собаки, лисицы, лебеди-кликуны, например. В основном это многочисленные птицы, которых к нам приносят сами люди. Мы принципиально не покупаем животных из природы для того, чтобы не стимулировать вылов, но тем не менее в зоопарках можно встретить не только редких, краснокнижных дальневосточных животных. У нас есть и экзотические животные: африканский лев, леопард, зебра и многие другие. Самые редкие у нас - это зебры, которых не встретить в зоопарках от Красноярска до Владивостока. Мы их взяли в Подмосковье, где они жили на протяжении полутора лет. Благодаря контакту с животными в зоопарке проходит воспитательный процесс детей посредством общения человека с живыми животными, не в виде мяса или шкуры, а в виде живого экспоната, и людям нравится это общение.

Мы спасаем и сохраняем животных, которые попали в тяжёлую ситуацию, и если животное или птица может продолжать жить в естественной среде обитания - то мы отпускаем их на волю. Хорошо, если хоть половина животных, выпущенных на волю, смогут прижиться в дикой природе. В противоположном случае животное или птица остается у нас, и мы создаем максимально комфортные для них условия, насколько можем.

Для того чтобы дети берегли природу, родителям необходимо объяснять им и наглядно показывать, как обращаться с животными и что необходимо любить нашу природу. Дети учатся бережно обращаться к животным после общения с ними. Если по лесу пройдет сотня человек и каждый оторвет по листочку, то останется пустыня, это необходимо понимать, и каждый из нас должен делать вклад в сохранение природы.

На фото: Благодаря контакту с животными в сафари-парке проходит воспитательный процесс детей посредством общения человека с живыми животными. Фото автора.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.