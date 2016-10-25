Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В гармонии с природой
Приморский сафари-парк вошел в двенадцать лучших зоопарков мира
Приморский сафари-парк по версии российского научно-популярного страноведческого журнала «Вокруг света» вошел в двенадцать лучших зоопарков мира. Тройку лидеров по версии журнала «Вокруг света» возглавляют крупнейший зоопарк Канады Toronto Zoo, единственный зоопарк в соединенном королевстве Великобритании Edinburgh Zoo и один из старейших зоопарков США в Вашингтоне. Приморский сафари-парк занимает в рейтинге научно-популярного журнала шестое место, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Человек, как основная часть природы, не может жить без окружения живого мира. Его сохранение и познание важно для гармоничного отношения человека с миром. Именно на это и делают ставку создатели зоопарков в Приморье. Проект также отвечает требованиям Государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.
Досье "Золотого Рога": Приморский cафари-парк существует с 2007 года. В конце 2010 года ареал пополнился многими редкими и красивыми животными. В 2012 году в парке поселились тигрята: Амур и Тайга. В 2016 году - дальневосточный леопард. Широкую известность сафари-парк получил благодаря дружбе тигра Амура и козла Тимура в конце ноября 2015 года. Хищник отказался съедать травоядное, присланное ему на обед. После этого интернет-пользователи стали с интересом следить за судьбой двух животных.
Сергей АСНОВИН, директор зоопарка «Садгород»:
- Я уверен, что среди тех, кто познакомился близко с животными, вырастет меньше браконьеров, по вине которых многие детеныши остаются без родителей и погибают, не найдя себе пропитания, - медвежата, енотовидные собаки, лисицы, лебеди-кликуны, например. В основном это многочисленные птицы, которых к нам приносят сами люди. Мы принципиально не покупаем животных из природы для того, чтобы не стимулировать вылов, но тем не менее в зоопарках можно встретить не только редких, краснокнижных дальневосточных животных. У нас есть и экзотические животные: африканский лев, леопард, зебра и многие другие. Самые редкие у нас - это зебры, которых не встретить в зоопарках от Красноярска до Владивостока. Мы их взяли в Подмосковье, где они жили на протяжении полутора лет. Благодаря контакту с животными в зоопарке проходит воспитательный процесс детей посредством общения человека с живыми животными, не в виде мяса или шкуры, а в виде живого экспоната, и людям нравится это общение.
Мы спасаем и сохраняем животных, которые попали в тяжёлую ситуацию, и если животное или птица может продолжать жить в естественной среде обитания - то мы отпускаем их на волю. Хорошо, если хоть половина животных, выпущенных на волю, смогут прижиться в дикой природе. В противоположном случае животное или птица остается у нас, и мы создаем максимально комфортные для них условия, насколько можем.
Для того чтобы дети берегли природу, родителям необходимо объяснять им и наглядно показывать, как обращаться с животными и что необходимо любить нашу природу. Дети учатся бережно обращаться к животным после общения с ними. Если по лесу пройдет сотня человек и каждый оторвет по листочку, то останется пустыня, это необходимо понимать, и каждый из нас должен делать вклад в сохранение природы.
На фото: Благодаря контакту с животными в сафари-парке проходит воспитательный процесс детей посредством общения человека с живыми животными. Фото автора.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В гармонии с природой
- Жилищный сертификат для амурского тигра
- Заповедник готовится к зиме
- Памятники природы "очертят" и поставят на кадастровый учет
- Экологи рекомендуют Шамору
- Тайны острова Петрова
- Городские пляжи после морского парада остались чистыми
- Сезон сбора дикоросов в Приморье под присмотром служб охраны
- Пришло время символа чистоты
- 38 пляжей в Приморье признаны безопасными для отдыха
Новости раздела
- В гармонии с природой
- Во Владивостоке состоялся юбилейный форум "Природа без границ"
- В День рождения ДВФУ студентов посвятили в первокурсники
- Cервис "Управление просмотром" "Интерактивного ТВ" смогут протестировать жители Приморья
- Тигр, пойманный во Владивостоке, упитанный, здоровый, явно недавно кого-то съел - эксперт
- Подписаться на "Золотой Рог" со скидкой можно еще три дня
- Пробки убивают хоккей в Приморье
- Директор угольного разреза, где работники объявляли голодовку, уволился
- Во Владивостоке некоторые котельные и административные здания отключат от энергоснабжения
- Владивосток простится с почетным жителем города
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рухнула еще одна страховая компания
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- На примере Приморья и других регионов развеян миф о жуткой дороговизне жизни в Москве
- Аренда в торговых центрах Владивостока дешевеет на глазах
- Из Владивостока можно прямиком улететь на Пхукет
- Во Владивостоке продолжаются поиски тигра, замеченного в жилом микрорайоне
- Приморье захлестнул кадровый голод
- Некоторые приморцы смогут бесплатно посещать океанариум на о. Русском
- В бухтах, омывающих Владивосток, обнаружено более 2,5 тысяч опасных предметов
- В Приморье нечего будет пощелкать