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Переоформить земельный участок в Приморье стало проще
ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке решена проблема изменения вида разрешенного использования земельных участков. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.
По словам специалистов, до настоящего времени для изменения вида разрешенного использования земельных участков существовало юридическое препятствие - на территории города отсутствовал орган, уполномоченный для принятия такого решения. При этом компетенция распоряжения городской землей разделена между муниципальными и краевыми властями, сообщает пресс- служба администрации Приморского края.
В результате совместной работы департамента земельных отношений и администрации Владивостока было найдено решение – теперь изменение видов разрешенного использования земельных участков относится к компетенции краевого департамента. При этом согласие на изменение вида выдает управление архитектуры и градостроительства администрации Владивостока.
«Не важно, какая из структур осуществляет распоряжение земельными участками, если усилия сторон направлены на благо горожан», - отметил директор краевого департамента Михаил Заиченко.
Напомним, что использовать земельный участок можно только в целях, которые прямо разрешены действующими правилами землепользования и застройки.
Так, большинство видов разрешенного использования, установленных для земель населенных пунктов, предполагают возможность размещения строений или нового строительства. Если гражданин имеет намерение в дальнейшем не эксплуатировать земельный участок, а вести застройку, он обязан изменить вид разрешенного использования земельного участка.
В первую очередь изменения необходимы при работе с такими видами использования как садоводство и индивидуальное жилищное строительство.
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