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73-й день рождения Приморского края был отмечен ярмаркой «Приморье хлебосольное»

25 Октября 2011, 18:59 | Приморье

Ярмарка «Приморье хлебосольное» прошла на центральной площади Владивостока. Организаторы - администрация Приморья, крайком профсоюза агропромышленного комплекса края, Дальневосточная ассоциация производителей муки, хлеба и кондитерских изделий.

Собственно, идея приморских хлебопеков и задала тон ярмарки, на которой была представлена разнообразная хлебная продукция: караваи и пироги, черный и белый хлеб с различными наполнителями, калачи, кренделя, ватрушки. На традиционной ярмарке также будет представлена продукция ведущих производителей пищевой и перерабатывающей промышленности Приморья.

Кроме «Праздника хлеба» на ярмарке выступали художественные и спортивные коллективы, водили хороводы самодеятельные артисты, к которым присоединилась и супруга приморского губернатора Лариса БЕЛОБРОВА в кокошнике и народном сарафане.

Большой интерес горожан вызвала экспозиция природного разнообразия края. Военнослужащий Степан МОСТОВОЙ привез из Новонежино поделки из корней деревьев. «Это, хобби, конечно, но у нас невозможно этим не заниматься. Когда вода реки вымывает корни деревьев, то тут и разыгрывается фантазия, сама природа подсказывает идеи», - говорит он.

Инопланетные существа, обитающие в дуплах деревьев, сделанные мастером из Ханкайского района Александром ЩЕДРОВЫМ, поражают размером и удивляют в принципе: откуда у мастера такие фантазии, чай не в Дальнегорске живет, где пришельцы - норма.

Панно из соломы сделаны ребятами из школы-интерната Михайловского района. Такая работа требует невероятного терпения: солому сначала вымачивают, потом маникюрными ножницами разрезают на полоски, утюжат, затем придают нужную форму и приклеивают на основу.

Заметны на выставке были и куклы от Надежды ЗЕЛЕНОВОЙ из Спасского района в виде оберегов, зерновушек, домовят. Оказывается, такие куклы-обереги должны быть без лица, дабы не сглазить жизнь в доме, а наоборот, отвести все печали.

А вот Петрушки на ярмарке не было, зато были тигр из осенних листьев, ежик из соломы, по паре леопардиков и лебедей, и два медведя: один большой бурый соломенный и один белый большой из «Единой России». Последнего учительнице математики, изо и черчения из находкинской школы №19 Зулейхе ЗИГАНШИНОЙ было поручено сделать за 10 дней. Она приходила домой за полночь и с утра вместе с учениками мастерила медведя. На ярмарку так и приехала, с въевшейся в руки красно-сине-белой краской.

Автор: Кирилл Алексеев
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