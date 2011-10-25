Шойгу проверил сохранность архива приморского отделения Русского географического общества

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу и губернатор Приморского края Сергей Дарькин посетили приморское краевое отделение Русского географического общества.

Вместе они осмотрели фонды географического общества, где хранятся старинные книги, и выставку уникальных фотографий о крае.

Члены географического общества активно участвуют в экологических проектах, в частности, по сохранению дальневосточного леопарда. Кроме того, экспедиция Русского географического общества участвовала в изучении радиационной обстановки у берегов российского Дальнего Востока после аварии на японской АЭС.

В 2009 году Сергей Шойгу стал президентом Русского географического общества. Он уделяет большое внимание систематизации и сохранности уникальных архивов, которые хранятся в фондах филиалов общества в различных городах России.