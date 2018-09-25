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Юные туристы из Поднебесной восторгаются Приморьем
По приему китайских туристов, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, Приморский край стабильно входит в тройку регионов-лидеров. Количество туристов из Поднебесной в Приморье из года в год растет в геометрической прогрессии. С удовольствием на отдых в Приморье приезжают и китайские дети.
Напомним, в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы между правительством РФ и правительством КНР было подписано соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.
В целом, Владивосток не может «пожаловаться» на скудность экскурсионных программ. Китайские дети, под присмотром гида или родителей, посещают Ботанический сад, арт-парк «Штыковские пруды», Сафари-парк. На острове Русский их вниманию представляют Владивостокскую крепость, кампус ДВФУ и океанариум. Проводятся экскурсии в музей автомотостарины и военно-патриотический «Музей танков XXI века».
О том, что именно предлагают туроператоры Владивостока, Деловой газете «Золотой Рог» рассказала директор «Аякс-тур» Ольга КОРОТЯ:
- Наша компания давно и активно участвует в развитии российско-китайских отношений, и я не понаслышке знаю про заинтересованность китайских туристов нашим городом. Мягкий климат Приморского края, уникальная культура и традиции, многообразие туристических маршрутов – все это делает наш регион в целом и Владивосток в частности очень привлекательными для граждан Поднебесной. Туристические потоки в столицу Приморья год от года только увеличиваются. При этом интерес китайских детей к нашему приморскому городу не менее высокий, чем у взрослых туристов.
Экскурсионных программ, которые предлагают местные туроператоры, очень много, но наиболее традиционно распространенными могу назвать так называемые туры выходного дня – с субботы по понедельник. Данный маршрут входит в стоимость путевки, но не ограничивается посещением строго определенных мест. Если наши китайские друзья желают посетить океанариум, Ворошиловскую батарею или еще какое-либо интересное место, которое в программе не предусмотрено, им просто необходимо об этом нам сообщить заранее и доплатить за услугу отдельно.
Обычно типовая экскурсия по городу для детей и взрослых КНР начинается с привокзальной площади Владивостока. Под началом гида-переводчика делегация посещает памятник Ленину, после чего двигается в сторону Морского вокзала. Здесь китайским туристам представляется возможность познакомиться с историей дореволюционного паровоза, рядом с которым расположен столб с отметкой, показывающей расстояние от Владивостока до Москвы в километрах – 9288.
Согласно дальнейшему экскурсионному маршруту, иностранные гости посещают магазины сувениров на Морском вокзале, после чего направляются на Корабельную набережную к мемориалу «Боевая слава ТОФ».
Обязательно в программе посещение мемориального комплекса «Подводная лодка С-56» там же, на Корабельной набережной Владивостока. Для китайских туристов мы организуем экскурсии на катере по акватории Амурского залива. После обеда дети и взрослые с удовольствием осматривают еще две достопримечательности столицы Приморья – фуникулер и видовую площадку, после чего им предоставляется свободное время для прогулки по магазинам города.
Что касается китайских детей, часто юные граждане Поднебесной приезжают во Владивосток целенаправленно: на фестивали, для участия в концертах, на спортивные мероприятия. И для них также организуются экскурсии по городу. Очень популярен «День Моржа», который мы проведем в этом году в пятый раз. Это мероприятие получило статус международного, и для участия в нем приезжают пловцы из самых разных регионов Поднебесной».
На фото: Гости из Поднебесной полюбили приморские пляжи.
Фото Юрия РОГОВА.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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