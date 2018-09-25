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Туристы поймали Большую рыбу
Национальные праздники дополняют событийный туризм Приморья
Событийные туристические календари регионов наполняются не только конгрессно-выставочными и культурно-массовыми мероприятиями, но и более камерными, рассчитанными на определенную категорию путешественников. К таким можно отнести национальные праздники, которые дают толчок к популярности этнографического туризма. В Приморском крае главными трансляторами традиционного уклада жизни и магических ритуалов становятся удэгейцы, быт которых становится все более интересным гостям региона.
На территории России проживают более 180 народов. Их богатая культура становится драйвером развития этнографического туризма, который вызывает у путешественников со всего мира большой интерес. Знакомство с территорией через национальную самобытность коренных народов становится все более популярным. Туристы проявляют активный интерес к национальным самобытностям, охотно знакомясь с бытом, культурой, традициями и обычаями людей, живущих в единении с природой. Во многих регионах России осуществляются масштабные проекты, связанные с этническим туризмом. Передовыми с точки зрения развития этнотуризма являются Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, в которых демонстрируются объекты, связанные с культурой малых народов Севера.
По мнению экспертов, особенности культурного пространства коренных народов Приморского края способны создать сильный туристический магнит как для иностранцев, так для туристов со всей России. Коренное население Приморского края представлено удэгейцами, нанайцами, орочами и тазами. Во многом именно самобытный уклад жизни этих народов, их вера, шаманские обряды и ритуалы формируют перспективы этнотуризма региона. «Жизнь коренных народов может стать туристической особенностью Приморского края. Активное продвижение традиционных праздников, обустройство священных мест, выделение историко-культурных объектов помогут повысить узнаваемость региона и привлечь поток туристов», - считает Алексей КУДРЯВЦЕВ, директор-организатор рабочей группы по созданию национального парка «Бикин».
В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы национальные парки Приморья развивают туристическое направление, основанное на культурных особенностях коренных жителей. Так, из традиционных празднований появляется возможность создавать туристические шоу. Такой вектор развития может получить праздник удэгейского народа Сагди Дава (Большая рыба), который проходит в сентябре.
Сагди Дава – большой, красивый и очень важный для удэгейцев праздник, приуроченный к открытию путины кеты. В этот день все представители общины собираются на берегу реки и делают подношения водным богам. Они благодарят их за хорошие уловы, молят о будущей удаче, готовят национальные блюда, основным ингредиентом для которых считается кета, и веселятся. Девушки поют народные песни и частушки, а парни забрасывают сети в реку, соревнуясь в силе и ловкости. Но этот праздник подразумевает не только лов рыбы, но еще и выставку традиционных жилищ, предметов быта, дегустацию национальных блюд, выступления творческих коллективов, национальные игры и спортивные соревнования.
Безусловно, такой праздник не обходится и без ритуалов шамана. По мнению экспертов, сами ритуалы и магические атрибуты, доступные для продажи, могут стать привлекательной туристической изюминкой. Все ритуальные атрибуты могут стать не только памятным, но и магическим подарком, призванным приносить удачу, лечить болезни и защищать от злых сил. «Этнический туризм сегодня активно развивается в регионе, и мы стараемся быть на волне этого тренда. В прошлом году в Приморском крае прошел семинар, посвященный этнокультурному многообразию, и был организован конкурс выставок народностей, проживающих в разных муниципалитетах региона. На нем были представлены сувенирные изделия малых коренных народностей, ювелирные украшения, предметы быта. Мы посчитали, что необходимо поддержать национальный сувенир, поэтому предложили врио губернатора Приморского края учредить звание «Народный мастер Приморья». Он эту инициативу поддержал, и я думаю, что в ноябре мы уже выберем первых номинантов в рамках Конгресса народов Приморского края», – рассказали Деловой газете «Золотой Рог» в Ассамблее народов Приморья.
На фото: Каждый праздник Большой рыбы не обходится без танцев.
Фото Юрия РОГОВА.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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