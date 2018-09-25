Экскурсии в приморскую сказку

Организацией самых разных экскурсий для школьников во Владивостоке занимаются как профессиональные туристические компании, так и сами образовательные учреждения. Стимулирует данное направление госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. В осенний бархатный сезон особенно популярны экскурсии в лес, где школьники не только могут насладиться природной красотой родного края, но и получить те бесценные знания, которые пронесут с собой во взрослую жизнь.

Осенью непременным аспектом в образовательном процессе учеников приморских школ становятся прогулки в лес, туда, где можно собрать великолепный гербарий из листьев, побыть наедине с красотой увядающей осенней природы, получить удовольствие от свежего воздуха.

Прежде чем отправиться с воспитанниками в лес, педагог обязан донести до ребят, что такие прогулки могут быть опасными, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности. Экскурсия с детьми начальных классов проводится при участии двух взрослых людей – педагога и, как вариант, родителя. Необходимо следить, чтобы связь на телефоне была устойчивой. Чтобы ребята не разбегались в разные стороны, учитель должен заинтересовать их любым красочным рассказом, связанным с лесом: о листопаде, деревьях и растениях, о повадках тех или иных животных, птицах, насекомых – говорить можно о чем угодно, лишь бы вызвать интерес в глазах школьников.

Желательно постоянно иметь связь, не заходить в те места, где она пропадает, иметь при себе компас. Педагог несет ответственность за жизнь и здоровье ребят, поэтому, чтобы держать их всех в поле своего зрения, он должен постоянно увлекать их интересным разговором о лесе. Цель таких экскурсий - составить глубокое представление у детей о жизни животных и растений в осеннюю пору, объяснить, какие изменения происходят в природе при наступлении этого времени года. Учитель должен донести до ребят максимально полезное количество информации, при этом не перегружая маленьких путешественников ее переизбытком.

Помимо школ, организацией детских интересных и познавательных экскурсий занимаются и туристические компании.

Анна ВОТЖИНА, гид-экскурсовод компании «ВостокИнтур»:

-Наше основное направление - экскурсии для школьников. В данном формате мы предоставляем большой спектр услуг: экскурсии обзорные, исторические, развлекательные, познавательные, выезды на природу, в парки, на реки, в горы, организуем сплавы, и еще много чего интересного. Наша задача - не просто показать ребенку нечто увлекательное, но максимально расширить его кругозор, дать ту информацию, которая станет для ребенка полезной в дальнейшей жизни.

Например, поездки в Приморский ботанический сад сопровождаются интересными рассказами об этом месте: этот сад, созданный в 1949 году, - самый крупный на Дальнем Востоке России. Он относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Осенью в ботаническом саду очень красиво, пропускать такую экскурсию – значит много потерять.

Еще одной из популярнейших детских экскурсий является спортивно-оздоровительная морская прогулка на лодках класса «Дракон». Это катание на 10- или 20-местном каноэ (драгонбоут) с установленной на нем головой дракона и хвостом. Запретов на экскурсию ни по возрасту, ни по уровню подготовки не существует, после инструктажа любой желающий может принять участие в такой прогулке.

Еще мы запускаем с детьми воздушного змея на берегу моря, ездим на вулканы, в дендрарий, путешествуем по «Земле леопарда». Территория этого парка располагается на Юго-Западе Приморского края и охватывает окрестности Хасанского, Надеждинского и Уссурийского районов. Большая часть «Земли леопарда» расположена в Хасанском районе и вытянута с юга на север приблизительно на 150 км. В ходе экскурсии гид рассказывает детям о дальневосточном леопарде – самой редкой кошке в мире. Еще какую-то сотню лет назад этот хищник заселял весь Корейский полуостров и две провинции Китая, а в 2017 году на территории России смогли зафиксировать всего 86 взрослых кошек.

Одной из самых интересных экскурсий могу назвать турпоход на гору Пидан, высота которой 1333 метра. Ее особенность - в присутствии на ней следов древней цивилизации с богатейшей культурой. Добравшись до вершины, дети могут полюбоваться красотой Ливадийского хребта, а в ясную погоду увидеть гладь Японского моря.

В нескольких сотнях километров от Находки и Владивостока, в районе небольших селений Чистоводное и Беневское, раскинулся уникальный Парк Драконов, площадь которого более 36 кв. километров. Издалека кажется, что среди деревьев возвышаются каменные замки, но вблизи природные композиции напоминают мистических существ – драконов. Готовясь к таким дальним путешествиям, мы обязательно оформляем всем детям страховку. Ребята, возраст которых меньше 10 лет, едут на такую экскурсию с родителями. За более взрослыми учениками присматривает квалифицированный сотрудник компании.

Фото Юрия РОГОВА.