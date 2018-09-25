Тигры захватят Владивосток на два дня

Прадиционный праздник готовит новые незабываемые впечатления

Ежегодно, по традиции, во Владивостоке проходит праздник «День тигра», полюбившийся не только самим приморцам, но и гостям краевой столицы. На этот раз мероприятия стартуют в последние сентябрьские выходные - 29 и 30 сентября на центральной площади города.

Праздничные мероприятия, посвященные чествованию амурского тигра, впечатляют и жителей, и гостей, посещающих столицу Приморья со всей России и из-за рубежа. А таковых немало. В рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, под эгидой проекта «Откроем Приморье», туристический поток в наш регион растет год от года. Особенно охотно устремляются в Приморье туристы из стран АТР.

В чем уникальность 19-го по счету праздника, и какие сюрпризы ожидаются на этот раз, Деловой газете «Золотой Рог» рассказали в департаменте охотничьего надзора Приморья.

«День тигра начнется в полдень с традиционного праздничного шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока, на которой в течение всего дня будут работать анимационные площадки, состоится презентация специализированной техники и торжественное вручение автомобилей сотрудникам охотнадзора и охотничьих хозяйств. Кульминацией праздника станут концерты рок-групп «Несчастный случай» и «Чайф», стать зрителями которых смогут все желающие», - поясняют сотрудники ведомства.

Организаторами Дня тигра выступают Центр «Амурский тигр», администрации Приморского края и Владивостока.

По словам вице-губернатора края Валентина ДУБИНИНА, ключевая цель праздника заключается в привлечении внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе - амурского тигра.

Одно из самых ярких мероприятий праздника - карнавальное шествие по Океанскому проспекту. По традиции, оно пройдет в полдень, в последнее воскресение сентября - от Дворца детского творчества до центральной площади.









Ранее администрация Владивостока приглашала представителей общеобразовательных учреждений, школ дополнительного образования детей, вузов и колледжей, а также организаций любой формы собственности принять участие в организованном шествии и конкурсе колонн.

Для этого всем желающим необходимо было до 21 сентября зарегистрироваться на сайте Управления по делам молодежи.

Коллективы, которые пройдут в самых ярких колоннах, получат дипломы и денежные сертификаты от АНО «Амурский тигр».

Напомним, именно во Владивостоке жители города первые из всей России начали праздновать День тигра. Изначально это были общественные акции, на которых собирались неравнодушные граждане города. Инициатором праздника, посвященного главному символу региона, стал писатель-охотовед Владимир ТРОЙНИН. Акция стала масштабной после того, как в администрации Владивостока Дню тигра был придан статус официального городского праздника.

Тигр, вписанный в герб города, является не только символом Владивостока и Приморья, но всего Дальнего Востока в целом.

Мероприятия под общим девизом «Сохраним тигра!» проходят более чем в 30 городах России. Этому дню посвящаются самые разные культурно-просветительские мероприятия.

К сожалению, число этой редкой и красивой кошки очень мало. Тигр обитает лишь в 14 странах мира, а амурский тигр - самый северный обитатель. Лишь Российской Федерации за минувшие 50 лет удалось, пусть не намного, но увеличить популяцию этих представителей кошачьих. На территории Дальнего Востока на данный момент обитает от 450 до 500 экземпляров этих полосатых красавцев, некоторые из которых уже заходят даже на территорию Амурской и Еврейской автономной областей.

Хочется отдельно отметить, что на федеральном уровне принята программа по сохранению амурского тигра, а международное сообщество внесло этот день в свой реестр и отмечает ежегодно 29 июня, стремясь хотя бы вдвое увеличить мировую популяцию животных. Так как мировая популяция животных насчитывает 5 тыс. особей и была сокращена приблизительно в 25 раз за сто лет благодаря браконьерам.

Программа мероприятия:

29 сентября (суббота)

19:00 Торжественный прием, посвященный Дню тигра (Приморская сцена Мариинского театра), вход по пригласительным

30 сентября (воскресенье)

10:00-17:00 Работа анимационных площадок (Площадь Борцов за власть Советов)

12:00-13:00 Праздничное шествие колонн (по Океанскому проспекту от Покровского парка до Площади Борцов за власть Советов)

13:00-13:30 Презентация специализированной техники, торжественное вручение автомобилей сотрудникам охотничьего надзора и охотничьих хозяйств (Площадь Борцов за власть Советов)

19:00-22:15 Праздничный концерт (Площадь Борцов за власть Советов), группы «Несчастный случай» (19:00) и «Чайф» (20:45 – 22:15). Вход свободный.

На фото: Именно во Владивостоке жители города первыми в России начали праздновать День тигра.

Фото Юрия РОГОВА.