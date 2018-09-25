Праздник во спасение

День тигра, который сегодня считается фишкой Приморья, появился вовсе не по радостному поводу, а из-за самой настоящей... войны

Ежегодно, когда приморская тайга покрывается багрянцем и золотом, в последнюю субботу сентября по улицам городов и сел Приморского края проходит веселое оранжевое шествие - «тигры» идут! Дети и взрослые надевают костюмы, наносят на лица полосатый макияж и чувствуют себя сопричастными тигриному братству - самой большой в мире кошке - амурскому тигру.

А начиналось все не просто так: была очень веская причина, и не радостная вовсе, по которой праздник «День тигра» появился. И был человек, который его придумал - ТРОЙНИН Владимир Ильич - охотовед, член союза писателей РСФСР.

День сурка есть…

Начало 90-х. В одной из лабораторий биолого-почвенного института ДВО РАН собрались биологи-полевики. Бородатые мужи, серьезные ученые, месяцами работающие в тайге, говорили о проблеме: как спасти тигра, сильного лесного зверя, которого в то время нещадно стали стрелять. Проблема была серьезной. Тигр, которого местное население приморской глубинки считало зверем бесполезным: ну да, какая от него польза, вдруг стал значимым - шкуру убитого животного стало возможным легко продать. В то непростое время, когда разваливалась страна, объявления о покупке тигриных шкур и костей просто висели на заборах, их печатали в газетах. В год убивали до 60-ти краснокнижных кошек.

Разговор шел бурный, говорили прямо, не стесняясь в выражениях - искали решение. И тут Владимир Тройнин, один из них - людей, прямо скажем, стоящих на передней линии огня, произнес: «В Америке есть День сурка. Нам надо сделать День тигра». Хохот раздался громогласный… Хохотали все. Да и как можно было отнестись к этому хоть сколько-то серьезно - в тайге война идет, решение искать надо, а он: «Праздник»! Но Тройнин не отступал, «горел», как тогда всем казалось безумной идеей. «Почему День сурка есть, а Дня тигра нет?», - говорил он. Должен быть. Кто мог представить, что его дерзкая мечта сбудется, и не просто сбудется, а станет тем самым решением, которое они все вместе искали.

Между бабочками и тиграми

Владимир Тройнин родился 30 апреля 1937 года во время железнодорожной катастрофы на Транссибирской магистрали в Хабаровском крае. В его свидетельстве о рождении указан не конкретный населенный пункт, а целый дальневосточный район. Семья жила в Иркутске. Володя часто болел, врачи советовали родителям сменить климат, переехать на юг. И они уехали в Ростовскую область. Было это в июне 1941 года. Началась война, город бомбили. Взрослые, 15-летняя сестра и 10-летний брат трудились на оборонных работах. 4-х летний Володя сидел дома и при бомбежке должен был нырять в подполье. Но любопытный мальчонка всегда во время налета торчал у окна. И однажды бомба врезалась в землю прямо пред ним! Земля задрожала, раздался взрыв, и Володя вместе с оконной рамой перелетел через комнату и врезался в стену. Если бы бомба попала в дом…. Многое бы не случилось. Но у Судьбы были иные планы.

Он мечтал стать летчиком, но не прошел медкомиссию. Окончил факультет охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института, где его называли «не убивающий охотовед». Его увлекала суть природы, а не охота. Еще в институте «заболел» морем, стал мечтать об исследовании китов - самых крупных животных планеты. Мечта привела его во Владивосток. В море уйти удалось не сразу, несколько месяце Владимир работал в тайге, где однажды и встретил тигра. Это было в октябре, в районе реки Амба, на закате дня молодой хищник сражался с кабаном. Амба по-русски означает - Тигр. И это был знак. Тогда им не понятый.

Потом было море. В феврале 1961 года он ушел в залив Аляска начальником рейса, руководил поиском китов. Ему было 23 года. Морская эпопея Тройнина длилась шесть лет. Арктика, Антарктика, тропики. Он изучал морских исполинов, слал одну за другой докладные: китов бить нельзя! Писал заметки и рассказы, поставил себе цель - сфотографировать все крупные виды китообразных в естественной среде, и сделал это. Тяжелая работа по одиннадцать месяцев в море сказалась на состоянии здоровья. Море пришлось оставить.

Затем были годы реабилитации. Постепенно, при помощи природы, Владимир стал оживать. Начал читать лекции, проводить с детьми уроки любования природой, писать. Его книга «Год тигра», в которой он описал трагедию, произошедшую с амурскими тиграми в пригороде Владивостока, впоследствии была переведена на несколько языков.

И еще…. были бабочки. Хрупкие создания - украшение просторов приморских. В Приморье богатейшее разнообразие этих порхающих «цветов». Здесь живет самая большая дневная бабочка России - махаон Парусник Маака. А Тройнина влекло к себе все самое-самое. Он задумал отснять все виды приморских бабочек в живой природе. И за три года походным «Зенитом» сфотографировал более 140 видов, включая самых редких.

Праздник, который спас тигров

В 2000 году к идее Дня тигра присоединился природоохранный фонд «Феникс», было решено сделать карнавальное шествие. Тогда, впервые, «тигриная» колонна, в которой участвовало примерно двести человек, прошла по улицам Владивостока. Директор фонда «Феникс» Сергей БЕРЕЗИН говорит, что шествием пытались привлечь внимание властей к проблеме охраны амурского тигра. В 2001 году праздник, по постановлению администрации Владивостока, обрел официальный статус. Но еще прошло немало лет, пока он оформился в то событийное мероприятие, которое мы знаем сегодня, когда по улицам Владивостока в праздничных колоннах идут десятки тысяч человек. День тигра празднует весь Приморский край, он стал не только российским, но уже и международным праздником.





Главное - то, что Тройнин и его соратники добились результата, о котором мечтали. День тигра изменил сознание людей, их отношение к таежному зверю. Об этом говорят люди, напрямую связанные с охраной таежной кошки и знающие ситуацию «изнутри». Защита тигра стала делом государственной важности, и это дало эффект - популяция растет. Праздник сделал свое дело - он спас жизнь. Можно ли представить Приморский край без тигра? Тигр - геральдический знак украшающий гербы Владивостока и Приморского края. Он - гордость приморской тайги, и будем честны в социальных амбициях - без амурского тигра, так же как и дальневосточного леопарда, туристическая привлекательность региона снижается. Самая крупная кошка планеты жила в тайге испокон века, и, вообще-то, это мы, люди, пришли на ее территорию, и нам нужно научиться сосуществовать мирно рядом.

А историю из 90-х, о том, как Тройнин вызвал хохот соратников по делу спасения тигра, заявив, что на планете должен праздноваться не только День сурка, но и тигра, рассказал один из участников той знаковой встречи Сергей ХОХРЯКОВ, на тот момент - сотрудник Лазовского заповедника, а впоследствии - первый директор нацпарка «Земля леопарда». Он много лет провел рядом с тиграми и заверяет, что не было ни одного случая нападения таежного зверя на сотрудников заповедника, несмотря на то, что встречи человека и тигра там не редки. Это говорит о том, что у людей получается жить рядом с дикой природой в мире, не мешая друг другу.

Досье "Золотого Рога"

Как гласит восточная мудрость, путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. И этот шаг Владимир Тройнин вместе с женой Ольгой БОРИСОВСКОЙ сделал в марте 1995 года. При Центральной детской библиотеке Владивостока был экологический клуб «Мандаринки». Вот в «Мандаринках» и прошел первый День тигра. Тогда в нем участвовала только группа пятиклассников. А в апреле сотрудники детского сада Первомайского района провели его у себя. День тигра отправился в путешествие - его поддержали экологи, библиотекари, педагоги: Владивосток, поселок Новый, Спасск-Дальний, Фокино, Партизанск... У Ольги Борисовской сохранились вырезки из газет того времени, грамоты, которые вручали детям-участникам «Дня», детские рисунки тигров, программки, отпечатанные еще на «доисторической» печатной машинке. «Уважаемые жители земли! Приглашаем вас принять участие в проведении праздника «День тигра», - писал Тройнин в 1996 году. Летом они проводили встречи в пионерских лагерях, до 100 «тигриных» встреч за сезон. Действовали векторно, Тройнин поставил цель: охватить как можно больше учреждений, чтобы максимальное количество детей и взрослых прониклись идеей сохранения таежного зверя.