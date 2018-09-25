Владивосток продается по мелочи

Столица Приморья нуждается в уникальных сувенирах

Столица Приморья в очередной раз открывает свои двери масштабному культурному событию – кинофестивалю «Меридианы Тихого», ставшему еще одним штрихом на туристическом полотне региона. Благодаря активному продвижению такого рода мероприятий Владивосток приобретает все больше узнаваемости, а его позиционирование как туристического хаба задает новые стандарты работы сувенирной индустрии. Сегодня авангардом такой продукции становятся оригинальные подарки, символизирующие край и его столицу. И главным условием успеха становится уникальность предложения и необычная подача.

Сувенирная продукция – это частица региона, в котором побывал путешественник, несущий в себе его культуру. Такой памятный подарок может напоминать о пребывании в стране, городе, историческом месте или о массовом событии. Сегодня сувениры становятся неотъемлемой частью успешного турпродукта, поскольку выступают рекламой посещенного места, передавая его специфику и особенности. Сама сувенирная продукция дифференцирована и может удовлетворить потребности каждого туриста и по стоимости, и по варианту изготовления, и по материалу, и по качеству.

Развернувшийся рынок

Как отмечает исполнительный директор компании «Креативная мастерская» Владислав БИБЕЕВ, сувенирная индустрия Владивостока переживает возрождение. «Когда курс доллара только начал расти, рынок рекламной продукции не просто просел, а провалился в яму кризиса, потянув за собой и сферу сувениров, – рассказывает эксперт. – Это было тяжелое время, все держались как могли. Но сегодня, когда и бизнес, и потребители привыкли к экономической ситуации, сувенирный рынок возвращает свои позиции, и не просто подает признаки жизни, а обретает второе дыхание».

Одним из динамично набирающих популярность направлений становится локализация сувениров. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы во Владивостоке увеличивается количество гостей не только культурных мероприятий, но и деловых форумов. Как отмечают эксперты, именно бизнес-туристы становятся интересной аудиторией для сувенирной отрасли. «К нам прилетают делегации не только из других регионов России, но и из стран АТР, и Приморский край, как и его столица, становятся все более узнаваемыми. Именно поэтому на рынке сувенирной продукции сегодня наметилась интересная тенденция: теперь популярность набирают сувениры, символизирующие Владивосток или Приморье. Вручать привычные подарки с логотипом компании становится уже не так модно, хотя, конечно же, по-прежнему хорошими сувенирами для партнеров считаются вещи известных брендов (например, перьевые ручки Parker). В любом случае, тенденция дарить бизнес-презенты, символизирующие малую родину компании, пока только-только набирает обороты. Возможно, она разовьется в действительно модное направление», – поделилась владелица компании «Рекламные сувениры» Юлия ЛЕОНТЬЕВА.

По словам Леонтьевой, не так давно из администрации Приморского края поступило предложение реализовать интересный проект - создать линейку сувениров, символизирующих Владивосток и сообщающих факты из его истории. По ее мнению, этот продукт будет интересен не только гостям, но и местным жителям, ведь далеко не все знакомы с прошлым нашего города. А такой подарок мог бы стать не только украшением дома или офиса, но и символом богатого исторического наследия Владивостока.

С растущим спросом увеличивается и конкуренция. Как считает директор ООО «Сёстры Люмьер» Андрей ОТЧЕНАШЕНКО, рынок сувенирной продукции во Владивостоке и Приморье сложен для работы: он насыщен, конкурентен, ограничен недолгим туристическим сезоном и, следовательно, объемом продаж. «Но от этого не перестает быть менее интересным. Все зависит от того, что предложить покупателю. Универсальных решений нет, но, как показывают продажи, нам удалось уловить тенденцию: популярность набирают изделия, отличающиеся от общего потока материалом, технологией изготовления, упаковкой. На первый план выходят изделия не просто с символикой края или города, а такие, что становятся родными сразу после приобретения, изготовленные так, чтобы их не стыдно было передать по наследству», – уверяет представитель сувенирного рынка.

Традиционные матрешки уже давно не вызывают привычного ранее ажиотажа.

Индивидуальность в приоритете

Потребность в оригинальных или эксклюзивных сувенирах растет, что дает толчок к развитию не только крупным местным производителям, но и маленьким компаниям, предлагающим hand-made подарки. Так, свою нишу нашли местные дизайнерские мастерские «Панда», Lоara, «ТерраКот» и другие. Их продукция разнообразна и уникальна: кружки, термостаканы, бутылочки, футболки, открытки, магниты с приморской тематикой. При этом многие мастерские, создавая сувенирную продукцию, работают с произведениями приморских художников, выплачивая вознаграждение автору. Такие подарки выступают не только напоминанием о путешествии, но и популяризируют искусство приморских художников.

Как отмечают эксперты, к уникальным памятным подаркам, которые выделяются на рынке Владивостока особняком, можно отнести этнические сувениры ручной работы. Как рассказала председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина АЛЕКСЕЕВА, в Приморье стараются поддержать этот вид народного творчества. «В работах народного мастера можно найти не только специфику национальности, но и Приморского края. Необходимо отметить, что уже сегодня есть умельцы, которые создают продукцию, отражающую национальный колорит, сочетающийся с символикой края. Такое соединение дает уникальное качество, что в итоге формирует сувенирный бренд Приморья. И это – одна из генеральных линий задач Ассамблеи, и мы надеемся привнести свой вклад в туристическую отрасль, добиваясь тем самым большей привлекательности региона», – делится Алексеева.

Набирают обороты и съедобные сувениры, которые могут стать как приятным подарком, так и сладким угощением. «Мы производим пряники с символикой Владивостока, но чаще всего такие пряники покупают россияне, иностранцы редко обращают внимание на такую продукцию, – рассказала Юнна РЕЗАЕВА, собственник сети кафе-кондитерских «Вишневый сад» и ресторана «Ностальгия». – Возможно, это связано с тем, что сувениров стало слишком много на рынке, и они становятся все разнообразнее и интересней. Поэтому такого ажиотажа, который был лет двадцать назад вокруг матрешек, уже не наблюдается: появился большой выбор. Тем не менее, мы планируем развивать пряничное туристическое направление. У нас есть даже свой запатентованный бренд – Вавиловские пряники. И на базе нашего семейного бизнеса – Усадьбы Вавилово – мы планируем создать уникальный для Владивостока музей пряничного искусства: Пушкин- град. В нем будут представлены огромные пряники, созданные по мотивам сказок великого поэта».

Отмечаются успехи региона в съедобной сувенирной продукции и на всероссийском уровне. Так, Приморский край стал лауреатом всероссийского конкурса «Туристический сувенир» со своим брендом «Приморский пряник». По словам директора департамента туризма Приморья Константина ШЕСТАКОВА, высокие номинации на всероссийских туристских конкурсах и премиях – это один из показателей качественной работы по продвижению туризма в Приморье. «Традиционно Приморский край является лидером Дальнего Востока по количеству полученных наград в конкурсах, на которых отбирают лучшие в России туристские продукты и инструменты продвижения туристского потенциала. Высокая оценка экспертов федерального уровня является показателем эффективности работы Туристско-информационного центра, который занимается продвижением региона на внутреннем и международном рынках туристских услуг, где регион позиционируется как благоприятное место для путешествий и отдыха», – считает глава департамента.

На фото: Тельняшки с логотипом «Меридианы Тихого» разъезжаются в разные концы света.

Фото Юрия РОГОВ.