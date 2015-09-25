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В Приморье стартовал отопительный сезон
Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, в связи с понижением температуры было принято решение дать отопление на социальные учреждения Тернейского района, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Начиная с 25 сентября, в Тернейском районе в вечернее и ночное время будут оттапливаться дошкольные учреждения и больница», – отметили в департаменте.
Отметим, министерством строительства и ЖКХ РФ подготовлены изменения в правилах предоставления коммунальных услуг. Теперь региональные власти смогут самостоятельно устанавливать дату начала и окончания отопительного сезона. Это позволит принимать эффективные решения с учетом климатических особенностей каждого региона, а также избежать так называемых «холодных недель».
Ранее для того, чтобы официально запустить отопительный сезон, власти, должны были дождаться температуры 8 градусов и ниже, а затем выдержать пять дней. Таким образом, населению приходилось переживать «холодную неделю» без теплоснабжения.
Отметим, в Приморье на подготовку топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015-16 годов в бюджете Приморья запланировано более 2,5 миллиарда рублей.
Всего к отопительному сезону будет подготовлено почти 14 тысяч объектов жилищного фонда, 893 котельные, более двух тысяч километров тепло- и более 4,5 тысяч километров сетей водоснабжения.
Данные меры позволят повысить надежность систем жизнеобеспечения, обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона 2015-16 годов.
Напомним, в Приморском крае создан штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2015-16 годов. Его возглавил вице-губернатор Евгений Вишняков. Установлены сроки поэтапного выполнения мероприятий.
«Необходимо обеспечить котельные достаточным количеством топлива, создать стабильный резерв финансовых и материально-технических средств для ликвидации возможных ЧС. До 1 октября к зиме должны быть полностью готовы северные районы Приморья, до 15 октября – весь край», – заявил заместитель главы региона.
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