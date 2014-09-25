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Водолазов по осени считают

25 Сентября 2014, 14:08 | Приморье

 

С 5 по 21 сентября в бухте Безымянной Уссурийского залива  проводились  региональные сборы по водолазной подготовке.

60 спасателей - водолазов Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и его филиалов (Владивостокского, Дальнегорского, Хабаровского, Магаданского, Якутского, Амурского поисково-спасательных отрядов МЧС России) прошли переподготовку по работе с подводным оборудованием и действиям при поисково-спасательных  и подводно-технических работах.

Все практические занятия проводились в морской акватории.

Водолазы выполняли погружения до 60 метров. В ходе сборов отработали навыки подводного ориентирования, провели тренировки по обследованию места проведения спасательных работ, а также практиковались в ведении поиска затонувшей техники с последующей её эвакуацией.

Как отметил Александр Юрков, руководитель сборов и водолазного поисково-спасательного подразделения ФГКУ «ДВРПСО МЧС России»: «Постоянные тренировки дают возможность водолазам-спасателям оттачивать мастерство при проведении глубоководных погружений и поддерживать хорошую рабочую форму. Поэтому водолазные сборы проводятся не реже двух раз в год. Целью таких мероприятий является совершенствование профессиональных навыков, что является залогом успешного выполнения поисково-спасательных работ. Немаловажен и тот факт, что профессионалы получают возможность обменяться опытом».

Независимо от опыта и уровня мастерства, все водолазы в завершении сборов сдавали экзамены. С заданиями справились успешно.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: водолаз  учебно-тренировочный центр  водолазная подготовка  МЧС 
   



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