В выборе страховых продуктов жители Приморья ничем не отличаются от европейцев

Приморский край является одним из лидеров в системе РОСГОССТРАХ по темпам роста сборов по договорам страхования имущества физических лиц в 2013 году.

Количество клиентов по страхованию частных строений граждан в Приморском филиале выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Об этом сообщил Президент ГК РОСГОССТРАХ Данил Эдуардович Хачатуров на пресс-конференции во Владивостоке.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Глава компании РОСГОССТРАХ в частности сказал: «Природные катаклизмы последних лет, включая наводнение на Дальнем Востоке, по которому мы сейчас активно проводим выплаты своим пострадавшим клиентам, с жесткой наглядностью демонстрируют важность и целесообразность страхования имущества. Страхование – это выбор ответственных людей, которые заботятся о сохранении благополучия своей семьи».

По словам Д.Э. Хачатурова, основная задача, которая сейчас стоит перед компанией на Дальнем Востоке, в том числе в Приморье – это производство выплат всем пострадавшим от наводнения в максимально сжатые сроки без бюрократической волокиты.

В РОСГОССТРАХЕ сегодня накоплен уникальный опыт оперативной работы в сложных ситуациях, связанных с природными катаклизмами, когда стихия наносит ущерб одновременно сотням, а иногда и тысячам семей. Важно умение организовать помощь сразу серьезному количеству пострадавших на больших, в том числе труднодоступных, территориях, частично находящихся еще под действием стихии – так было во время пожаров в 2010 году, паводков в 2011-2012 годах, трагедии в Крымске, падения метеорита в Челябинске.

При возникновении событий такого масштаба мобилизуются соответствующие службы компании, в центре и на местах создаются оперативные штабы, при необходимости, в районы, пострадавшие от стихий, направляются специалисты из Москвы и соседних регионов. И при этом работникам компании предписано действовать максимально быстро и без бюрократической волокиты, принимая во внимание, в каком сложном положении оказались люди.

Сегодня на Дальнем Востоке сотрудники РОСГОССТРАХ оказывают помощь даже тем застрахованным, у кого в результате наводнения пропали все страховые документы - им оперативно выдаются дубликаты полисов.

Также с первых дней наводнения на Дальнем Востоке в компании была введена специальная программа «Зеленый коридор» для ускорения выплат – в рамках нее оперативно осуществляется прием заявлений, а оценка ущерба и урегулирование убытков проводится по упрощенной процедуре.

Директор Приморского Филиала компании РОСГОССТРАХ Дмитрий Мельник отметил, что в Приморье компания продолжает активно принимать заявления от застрахованных граждан, пострадавших от наводнения. Среди ранее поступивших заявлений, более 70% уже урегулировано. Выплачено на данный момент 3,7 млн рублей. Работа продолжается по урегулированию продолжается.

Помимо вопросов, связанных со страхованием имущества и организацией оперативных выплат, Президент ГК РОСГОССТРАХ отметил, что по структуре потребления страховых продуктов жители Приморья ничем не отличаются от рядового европейца. Разве что количество страхующихся пока сильно отстает. Среди тех граждан, кто уже понимает важность страхования, наряду с такими видами, как автострахование и страхование имущества все большей популярностью пользуются накопительное страхование жизни, а также пенсионное страхование. Именно за этими видами страхования – будущее страхового рынка, в том числе и на Дальнем Востоке. По словам Дмитрия Мельника, сборы по страхованию жизни в Приморском крае по итогам 1 полугодия 2013 года составили более 160 569 тыс. рублей, при темпе роста почти в 135,6%.

Отдельное внимание было уделено вопросам о социальной ответственности компании. Данил Хачатуров сообщил, что РОСГОССТРАХ является одним из крупнейших работодателей по стране, и в отличие от многих крупных компаний заинтересован в наборе как молодежи, в том числе студентов, так и людей старшего поколения, включая пенсионеров, трудоустроиться которым сегодня крайне тяжело. РОСГОССТРАХ проводит профессиональную подготовку страховых агентов, в рамках которой человек любого возраста и уровня образования через 2-3 месяца получает профессию, приносящую достойный заработок.

Что касается подготовки молодых кадров, то здесь РОСГОССТРАХ проводит большую работу с ключевыми ВУЗами по всей стране в целях развития системной подготовки страховых специалистов, с одной стороны, и предоставления им возможности получения практических навыков на стажировке в компании, с другой. Не будет исключением и ДВФУ, с которым в этом году РОСГОССТРАХ планирует начать активное взаимодействие, о чем уже достигнуты предварительные договоренности с руководством ведущего дальневосточного ВУЗа.

Досье: В Приморском крае действует филиал ООО «Росгосстрах», который включает 11 агентств и 21 страховой отдел, а также Региональный Центр урегулирования убытков во Владивостоке и 6 пунктов урегулирования убытков на территории края. РОСГОССТРАХ – крупнейшая по масштабам российская страховая компания с 90-летней историей. В Группу компаний РОСГОССТРАХ входят ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь» (страхование жизни и добровольное пенсионное обеспечение), НПФ «РГС», ООО «РГС-Медицина» (ОМС). ООО «Росгосстрах» - это 73 филиала во всех субъектах Российской Федерации, включающих более 3500 агентств, страховых отделов, офисов продаж, подразделений урегулирования убытков. РОСГОССТРАХ является лидером российского рынка страхования (более 43 млн клиентов) и традиционно оказывает существенное влияние на развитие страхового рынка России.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.