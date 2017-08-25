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Гуру виртуальной реальности станет участником Русского MeetUp во Владивостоке
По словам эксперта, ИТ-слет – это обмен опытом с зарубежными коллегами и возможность лично участвовать в развитии Дальнего Востока
Гуру виртуальной реальности Роман Поволоцкий примет участие в Русском MeetUp в качестве приглашенного спикера. По словам эксперта, слет ИТ-сообщества стран АТР, который пройдет 23-25 октября в кампусе ДВФУ на острове Русском, – это новые знакомства, обмен опытом с зарубежными коллегами и возможность лично участвовать в развитии Дальнего Востока.
Досье "Золотого Рога": Роман Поволоцкий – сооснователь VR-издательства Taiga VR, разработчик и продюсер игр, управляющий партнер Other Kind Games, координатор в КиберРоссия.рф.
— Территориальное расположение Владивостока обеспечивает этому городу важную миссию. В современном мире Россия находит больше друзей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, к сожалению, Европа и США отдалились, рынок в этих странах стал труднодоступным.
В контексте происходящих изменений, роста экономики Китая и вектора нашей страны на рост несырьевого экспорта, Русский MeetUp должен стать местом встречи разработчиков программного и аппаратного обеспечения, инвесторов, представителей института развития и покупателей из стран АТР. Ввиду открытия в ДВФУ первой в России магистерской программы по разработке игр и виртуальной реальности отдельно будет представлена группа студентов, преподавателей и их разработок. Также мы планируем пригласить на мероприятие лучших разработчиков России для демонстрации рабочих и опытных образцов с целью коммерциализации и экспорта, — рассказал Роман Поволоцкий.
По словам эксперта, "Кибер Россия" активно участвует в проектировании мероприятия: приглашает и готовит лекторов, собирает разработчиков и помогает сформировать программу.
— Думаю, мы и дальше будем тесно сотрудничать и наше присутствие будет системным и глубоким, ведь в случае объединения усилий результат получится лучшим. Если говорить непосредственно про меня, то я буду выступать с лекцией о развитии технологий виртуальной реальности и участвовать в дискуссионных панелях, — отметил Роман Поволоцкий.
По словам эксперта, Русский MeetUp открывает широкие возможности для участников.
— Мероприятие сложно переоценить, ведь оно будет сопровождаться открытием точки кипения АСИ, что всегда позитивно сказывается на ситуации в регионе. Масса новых знакомств, демонстрация технологий и образовательных программ и общение с зарубежными коллегами, все это прекрасная возможность лично участвовать в развитии региона. Приходите, буду рад знакомству, — сказал Роман Поволоцкий.
Русский MeetUp – форум, объединяющий ИТ-сообщество Дальнего Востока, других регионов России и стран АТР. Это обмен опытом, неформальные встречи и самые безумные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.
Цель Русского MeetUp – сплочение ИТ-сообщества и привлечение новых активных участников. Девиз мероприятия – "Делай, учись, делись, меняй". Не сиди на месте, стремись к новому, делись задумками и меняй мир вокруг – стань участником Русского MeetUp.
Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru
Это новое мероприятие в истории ИТ-форумов нашего региона от организаторов Дальинфокома, Дальневосточного федерального университета, дальневосточного представительства фонда "Сколково" и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Участников ждет насыщенная программа. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут форсайт-сессия, панельная дискуссия, лекции, круглые столы с участием экспертов федерального и международного уровня, а также научные бои, конференция разработчиков VLDC и многое другое.
Ознакомиться с предварительной программой можно здесь.
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