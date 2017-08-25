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Во Владивостоке Русский MeetUp объявляет набор волонтеров
Стать частью команды организаторов может любой желающий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Объявлен набор волонтеров на главный слет ИТ-сообщества стран АТР, который пройдет 23-25 октября в кампусе ДВФУ на острове Русском. Стать частью организаторов может любой желающий в возрасте от 15-ти лет.
Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить форму на сайте rumeetup.ru, указав ФИО, возраст, контактные данные, а также опыт работы волонтером.
После заполнения заявки оргкомитет свяжется с потенциальными кандидатами.
Русский MeetUp – форум, объединяющий ИТ-сообщество Дальнего Востока, других регионов России и стран АТР. Это обмен опытом, неформальные встречи и самые безумные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.
Цель Русского MeetUp – сплочение ИТ-сообщества и привлечение новых активных участников. Девиз мероприятия – "Делай, учись, делись, меняй". Не сиди на месте, стремись к новому, делись задумками и меняй мир вокруг – стань участником Русского MeetUp.
Регистрация открыта на официальном сайте форума.
Это новое мероприятие в истории ИТ-форумов нашего региона от организаторов Дальинфокома, Дальневосточного федерального университета, дальневосточного представительства фонда "Сколково" и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Участников ждет насыщенная программа. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут форсайт-сессия, панельная дискуссия, лекции, круглые столы с участием экспертов федерального и международного уровня, а также научные бои, конференция разработчиков VLDC и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой можно здесь.
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