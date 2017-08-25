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Начался прием заявок на участие в карнавальном шествии "День тигра"
24 сентября во Владивостоке пройдет фирменный праздник «День тигра».
Администрация города сообщает о необходимости подачи заявки на участие в карнавальном шествии. Его цель – привлечение внимания жителей и гостей города к проблеме сохранения амурского тигра и биологического разнообразия родного края.
«День тигра» включает в себя следующие мероприятия:
- карнавальное шествие колонн по маршруту: «Центр детского творчества» (Океанский проспект, 43), далее по Океанскому проспекту до площади Борцов революции;
- презентация природоохранных организаций города Владивостока;
- работа локальных площадок;
- вечерний музыкальный концерт групп «Листья травы», Starcardigan, БИ-2.
В городском празднике могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, школ дополнительного образования детей, студенты учебных заведений высшего, среднего профессионального образования, представители молодёжных общественных объединений, а также жители и гости Владивостока.
Для участия в шествии необходимо до 20 сентября отправить заявку на электронную почту dt2223965@mail.ru . Контактный телефон: 2614180.
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