Начался прием заявок на участие в карнавальном шествии "День тигра"

24 сентября во Владивостоке пройдет фирменный праздник «День тигра».

Администрация города сообщает о необходимости подачи заявки на участие в карнавальном шествии. Его цель – привлечение внимания жителей и гостей города к проблеме сохранения амурского тигра и биологического разнообразия родного края.



«День тигра» включает в себя следующие мероприятия:



- карнавальное шествие колонн по маршруту: «Центр детского творчества» (Океанский проспект, 43), далее по Океанскому проспекту до площади Борцов революции;



- презентация природоохранных организаций города Владивостока;



- работа локальных площадок;



- вечерний музыкальный концерт групп «Листья травы», Starcardigan, БИ-2.



В городском празднике могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, школ дополнительного образования детей, студенты учебных заведений высшего, среднего профессионального образования, представители молодёжных общественных объединений, а также жители и гости Владивостока.



Для участия в шествии необходимо до 20 сентября отправить заявку на электронную почту dt2223965@mail.ru . Контактный телефон: 2614180.