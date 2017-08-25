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Начался прием заявок на участие в карнавальном шествии "День тигра"

25 Августа 2017, 16:18 | Приморье

24 сентября во Владивостоке пройдет фирменный праздник «День тигра».

Администрация города сообщает о необходимости подачи заявки на участие в карнавальном шествии. Его цель – привлечение внимания жителей и гостей города к проблеме сохранения амурского тигра и биологического разнообразия родного края.

«День тигра» включает в себя следующие мероприятия:

- карнавальное шествие колонн по маршруту: «Центр детского творчества» (Океанский проспект, 43), далее по Океанскому проспекту до площади Борцов революции;

- презентация природоохранных организаций города Владивостока;

- работа локальных площадок;

- вечерний музыкальный концерт групп «Листья травы», Starcardigan, БИ-2.

В городском празднике могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, школ дополнительного образования детей, студенты учебных заведений высшего, среднего профессионального образования, представители молодёжных общественных объединений, а также жители и гости Владивостока.

Для участия в шествии необходимо до 20 сентября отправить заявку на электронную почту dt2223965@mail.ru . Контактный телефон: 2614180.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: амурский тигр  день тигра 



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