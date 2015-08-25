Военно-историческая реконструкция прошла в Приморье 23 августа на старом аэродроме Седанки

В мероприятии, приуроченном к 70-летию окончания Второй мировой войны, принял участие вице-губернатор Александр Ролик, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По словам заместителя главы региона, 2015 год – особенный в истории России, год празднования 70-летия окончания Второй мировой войны. В сентябре 1945 года окончание войны произошло именно на Тихом океане с разгромом Квантунской армии, а также в ходе курильской десантной операции.









Зрителям реконструкции были представлены два зрелищных боя времен Второй мировой войны: фрагменты окончания войны с фашисткой Германией и Японией. Организаторы постарались сделать бои максимально реалистичными: в процессе сражения звучали выстрелы из списанного оружия холостыми патронами, производились взрывы петардами, использовалась боевая военная техника. Помимо исторических боев, зрители могли побывать на выставке военно-морского флота и армии, попробовать настоящую солдатскую кашу на полевой кухне и разобрать настоящее оружие. Специально для тех, кто заинтересован в службе по контракту, был организован пункт, где можно было получить всю необходимую информацию о любом из военных подразделений Приморского края, условия службы и список документов для поступления на службу.









Напомним, что организатором реконструкции является департамент внутренней политики Приморского края при участии военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт» и федерации страйкбола Приморского края. Участие в реконструкции боев приняли специалисты из Приморского края, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Санкт-Петербурга. Активную помощь оказали представители Японии, имеющие большой опыт работы в организации подобных мероприятий.

Маргарита Рябикова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.