www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Военно-историческая реконструкция прошла в Приморье 23 августа на старом аэродроме Седанки

25 Августа 2015, 17:25 | Приморье

В мероприятии, приуроченном к 70-летию окончания Второй мировой войны, принял участие вице-губернатор Александр Ролик, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По словам заместителя главы региона, 2015 год – особенный в истории России, год празднования 70-летия окончания Второй мировой войны. В сентябре 1945 года окончание войны произошло именно на Тихом океане с разгромом Квантунской армии, а также в ходе курильской десантной операции.


 

 
 
Зрителям реконструкции были представлены два зрелищных боя времен Второй мировой войны: фрагменты окончания войны с фашисткой Германией и Японией. Организаторы постарались сделать бои максимально реалистичными: в процессе сражения звучали выстрелы из списанного оружия холостыми патронами, производились взрывы петардами, использовалась боевая военная техника. Помимо исторических боев, зрители могли побывать на выставке военно-морского флота и армии, попробовать настоящую солдатскую кашу на полевой кухне и разобрать настоящее оружие. Специально для тех, кто заинтересован в службе по контракту, был организован пункт, где можно было получить всю необходимую информацию о любом из военных подразделений Приморского края, условия службы и список документов для поступления на службу.
 

 

 

 

Напомним, что организатором реконструкции является департамент внутренней политики Приморского края при участии военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт» и федерации страйкбола Приморского края. Участие в реконструкции боев приняли специалисты из Приморского края, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Санкт-Петербурга. Активную помощь оказали представители Японии, имеющие большой опыт работы в организации подобных мероприятий.

Маргарита Рябикова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: юбилей  реконструкция 
 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru