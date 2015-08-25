В школах Приморья заканчивается подготовка к 1 сентября

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. На заседании доложили о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических и массовых мероприятий, посвященных Дню знаний и Единому дню голосования, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщила директор департамента образования и науки Елена ГРИГОРЬЕВА, в школах проведены все мероприятия по обеспечению безопасности детей 1 сентября.

«Графики проведения школьных линеек согласованы с МВД и ФСБ. Во Владивостоке все линейки начнутся в 11:00. Директорами школ и детских садов назначены ответственные за безопасность детей. Проводятся инструктажи с педагогами, заключены договоры с охранными предприятиями», - сообщила директор департамента.

По словам правоохранителей, на данный момент обследовано почти 70 процентов школ края, замечаний не выявлено.

«318 школ Приморья обеспечены кнопками тревожной сигнализации. 214 школ оснащены системами видеонаблюдения. Во всех школах организована круглосуточная охрана», - сообщили они.

Кроме того, осуществляются проверки по соблюдению требований правил пожарной безопасности...

В ходе заседания Губернатору также доложили о мерах безопасности в Единый день голосования, который пройдет в Приморье 13 сентября.

В ходе заседания сообщили, что обеспечена охрана мест избирательных комиссий, хранения документации и массового пребывания граждан. Для обеспечения порядка в период выборов будет задействовано более двух тысяч сотрудников полиции. А также представители частных охранных структур, члены общественных формирований правоохранительной направленности.

Маргарита Рябикова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.