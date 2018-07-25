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Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕНКО принял решение о закрытии мусоросжигательного завода в районе Снеговой Пади. Об этом он заявил во время посещения предприятия с рабочим визитом.
Мусоросжигательный завод на улице Бородинская, 28 является промышленной площадкой «Спецзавода №1» и был построен в 1979 году. В настоящее время предприятие обезвреживает только 30% от общего объема твердых коммунальных отходов города, при этом после процесса сжигания образуется 20% в виде золы и шлаков, которые вместе с большей частью городского мусора увозится на полигон.
По словам Сергея ЛАЗАРЕВА, представителя регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Приморье, созданного на основе промышленных площадок «Спецзавода №1», основная проблема связана с очисткой отходящих газов, но технология на заводе не соответствует современным экологическим нормам и необходимым стандартам.
«На Всемирном форуме мэров в Сингапуре я встречался с признанными экспертами мирового уровня в области экологически безопасной утилизации мусора. Они являются обладателями различных международных премий за успешные решения в этой непростой сфере. Я рассказал про наш завод и его проблемы, получив исчерпывающие консультации от экспертов. И одной из превентивных мер является даже не сортировка, а уменьшение влажности мусора, из-за нее снижается температура горения. У вас есть возможности снизить уровень влажности?» – уточнил глава города у сотрудников предприятия. По их словам, такой возможности у завода нет, и причина этому – устаревшие технологии.
Что касается закупленных «Спецзаводом №1» в прошлом году отечественных фильтров, то функционировать на 100% по техническим причинам они не могут. Как выяснилось в ходе встречи, работы по монтажу в целях экономии средств не были учтены при закупке очистного оборудования стоимостью 12 млн рублей. При этом предъявить претензию компании-поставщику нельзя, так как согласно контракту АО «Спейс-Мотор» должен был только смонтировать оборудование, не производя иных работ, отметил Сергей Лазарев.
По результатам исследований и замеров, качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам, но без установки очистного оборудования – при устаревании ресурсов и резервов предприятия – выделяемые при сжигании токсичные вещества могут превысить ПДН.
Осмотрев мусоросжигательный завод, глава города отметил: «Текущая ситуация плачевна. Экономическая деятельность предприятия слаба для перевооружения производств. Но самое важное – это вопросы экологии. Я проводил, в том числе, консультации с медиками, которые также указывают на необходимость прекратить сжигать мусор из-за негативного влияния на здоровье жителей, отмечая рост легочных заболеваний в целом по региону. Не нужно усугублять ситуацию, мы должны защитить жителей города от чадящего муниципального имущества».
По словам градоначальника, самое важное в решении вопроса с заводом – это курс на экологически безопасное развитие приморской столицы. Комфортная жизнь в микрорайонах города – залог процветания любого мегаполиса, считают представители администрации Владивостока.
«У мусоросжигательного завода две задачи: первая – утилизация части мусора, и этот вопрос решится при создании новый карты полигона для захоронения мусора. Вторая задача – отопление района, которое уже сейчас ДГК может выполнить без помощи завода, – сказал Виталий Веркеенко. – Строительство мусоросжигательного завода, согласно мировой практике, целесообразно там, где есть три важных составляющих. Первая – высокий уровень требований экологического законодательства, вторая – отсутствие земельных участков для захоронения мусора либо их высокая стоимость, это тоже не про Владивосток. И третье – это очень высокая стоимость электроэнергии. И это тоже не про наш город, у нас отсутствуют все эти аспекты. Поэтому нужно думать о другом способе утилизации».
Решение о необходимости закрытия мусоросжигательного завода нашло поддержку у врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО.
На фото: Осмотрев мусоросжигательный завод, глава города отметил: «Текущая ситуация плачевна».
Фото vlc.ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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