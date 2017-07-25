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В Приморье встретят День лотоса
Краснокнижный цветок стал объектом массового поклонения дальневосточных и заезжих романтиков…
Природа иногда преподносит интересные сюрпризы. К одному из них относится лотос Комарова, или лотос орехоносный, который чудом сохранился на территории Приморья еще со времен легендарного праматерика Гондваны. Сегодня сохранение этого растения, как и многих других дальневосточных реликтов, осуществляется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.
Теплолюбивое растение, больше характерное для стран с влажным и теплым климатом, каким-то чудом приспособилось выживать в довольно холодном для него крае и радует своих поклонников большими розовыми цветами. Есть, правда, гурманы, которые не только любуются этим растением, но и питаются им. Однако эта вредная заграничная привычка, обрекающая лотос на вымирание, к счастью, не в наших в традициях.
Поклонение лотосу в Приморье приходится на период его цветения - конец июля - август, когда над водной гладью пресноводного водоема, полностью закрытой листьями этого растения, поднимаются бутоны и крупные цветы до 25-30 см в диаметре. И те, кто их видит, могут часами наслаждаться этим необыкновенным зрелищем. А вот рвать их - это настоящее варварство, поскольку особого толку от этого нет: уже через несколько часов нежный цветок теряет свою свежесть и красоту.
Надо сказать, что отношение к лотосу у приморцев трепетное. И, пожалуй, именно благодаря этому сегодня он встречается в естественных и искусственных водоемах от острова Путятина до южных районов Хабаровского края. Кроме заповедной Ханки, лотосы можно видеть на Океанской во Владивостоке, в водоеме рядом с Артемовской ГРЭС и многих других, разбросанных по городам и районам края. Перечислять, где, нет смысла, потому что сегодня, благодаря энтузиастам, это растение активно расселяется по тем водоемам, где его раньше не было.
А вот одно из таких лотосовых озер - Большое, или Котенково, - расположенное недалеко от села Андреевка в Яковлевском районе, стало местом проведения традиционных фестивалей экотуристов «Приморский лотос», поддерживаемых администрацией Находки и фирмами, специализирующимися на внутреннем туризме. Состоится ли он в этом году? Его ветераны рассчитывают, что он просто должен быть.
Другой праздник - День лотоса - уже несколько лет, из года в год, проходит в уссурийском селе Утесном. Праздничное действо происходит в Русском парке «Изумрудная долина». Как нам сообщили, в этом году оно начнется в 13:00 29 июля. В числе мероприятий запланированы игровая программа «Поиски лотоса», квест «Тайна восточного цветка», мастер-классы, любование прекрасными цветами и главное - открытие фигуры цветка лотоса.
Виктор КУДИНОВ. Фото Игоря КУХАРЯ.
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