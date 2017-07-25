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Морской заповедник зовет туристов

25 Июля 2017, 16:45 | Приморье

В выходной день тур по Приморью может заинтересовать не только приезжего туриста, но и жителя региона. В Приморье, благодаря реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-220 годы», сформировался широкий выбор туров выходного дня на любой вкус и кошелек.

Двухдневный дайв-тур в Дальневосточный морской заповедник больше подойдет для неравнодушных к экологии любителей путешествий. Заповедная зона острова Фуругельма и его акваторий единственная в России. Свыше 98% ее площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря.

Любители пеших прогулок смогут понаблюдать здесь за жизнью самой крупной в мире колонии чернохвостой чайки (30 тыс. пар) и уссурийского баклана, а также посмотреть на единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц – желтохвостой цапли и малой колпицы. А вот поклонники дайвинга могут надеяться на подводную встречу с дальневосточным трепангом, камчатским крабом, гигантским осьминогом, тюленем ларга, приморским гребешком, а также с колонией морских птиц. Эти животные, кстати, и относятся к основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника. Кроме них в воды заповедника заходят киты малые полосатики, косатки и даже дельфины.

Сихотэ-Алинский заповедник

В северной части Приморья расположен Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник, который создавался изначально для сохранения и восстановления почти истребленного соболя, а теперь основной объект охраны заповедника – амурский тигр.

Кроме него на участке крупнейшего в Приморье заповедника (310 тыс. га, в том числе морская акватория) живут горалы, пятнистые олени, бурый и гималайский медведи, кабарги и кабаны, изюбри и лоси. Все эти животные обитают в естественных условиях, в малонаселенной людьми части Приморского края.

В трехдневный авиатур обычно входит вылет из Владивостока в поселок Терней, обзорная экскурсия с неба, экскурсия на территорию Сихотэ-Алинского заповедника к озеру Благодатному, а также на мыс Северный, джип-тур вдоль реки Кемы или сплав на 17 км по реке Серебрянке на рафтах, с рыбалкой, посещением пасеки.

Спящая Красавица – только для сильных

Пещера Спящая Красавица находится в Шкотовском районе Приморья, в Уссурийском государственном заповеднике и сама по себе безопасна, однако путь до нее по силам только туристам с хорошей физической подготовкой: чтобы добраться до самых глубинных залов пещеры, необходимо преодолеть узкий лаз.

Добираться до пещеры Спящая Красавица, а точнее, до горы Змеиной, из Владивостока нужно три часа. Расположена пещера на восточном склоне горы в 40 м выше по склону. Как рассказывают туроператоры, «пещера представляет собой широкую, до 5 метров, галерею, высота которой достигает 5,5 метров. Галерея имеет два ответвления и заканчивается узким лазом шириной 0,6 метра, который приводит в маленький зал, где на стене и находится изображение Спящей Красавицы. Общая длина пещеры - 37 метров.

Обычно тур в пещеру состоит из трехчасовой поездки на автомобиле до Шкотовского района, а также из лесного пути длиной в час к территории Уссурийского заповедника.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: заповедник  маршруты  туризм 






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