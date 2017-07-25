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"Дети Мира" смогут отправить своим друзьям эксклюзивные открытки

25 Июля 2017, 15:35 | Приморье

Во Владивостоке «Почта России» для ВДЦ «Океан» издала 3 тыс. открыток, посвященных международному диалогу школьников из 10 стран мира

На почтовых карточках можно увидеть летний амфитеатр детского центра, пешеходные дорожки, ведущие к живописной бухте, и, конечно, детей из дружин лагеря. Помимо этого, на них содержится знак почтовой оплаты. Специально к выпуску этой открытки Почтой России был изготовлен штемпель специального гашения с датами прохождения смены «Дети мира», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Гашение карточки, посвященной смене «Дети Мира» прошла во всероссийском детском центре «Океан». Во время церемонии гашения первыми на открытках расписались: депутат Государственной думы РФ Вячеслав ФЕТИСОВ, гендиректор ВДЦ «Океан» Андрей БАЗИЛЕВСКИЙ и директор Приморского филиала Почты России Сергей КАЛИТИН.

«Мы благодарим руководство детского лагеря, за то, что дали нам возможность прикоснуться к неповторимой атмосфере, которая царит в этом месте, а также за то, что позволили нам рассказать и показать детям одну добрую традицию обмена почтовыми открытками. Уже сегодня заполненная открытка через несколько дней может оказать в почтовых ящиках родителях и близких детей, их друзей и знакомых», - отметил Сергей Калитин.

Досье «Золотого Рог»: Управление федеральной почтовой связи Приморского края - филиал ФГУП «Почта России» включает 525 отделений почтовой связи. Общая численность сотрудников филиала составляет более 5,8 тыс. человек, в том числе около 1,8 тыс. почтальонов и 1,2 тыс. операторов почтовой связи.

Виталий ГУЗ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: океан  Почта России 



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