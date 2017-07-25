www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.66 р. 100 JPY: 53.8 р.
EUR: 69.47 р. 10 CNY: 88.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

На ВЭФ-2017 пройдет Образовательный и молодежный день

25 Июля 2017, 09:59 | Приморье

Молодежная повестка впервые будет включена в программу Восточного экономического форума. 5 сентября пройдет Образовательный и молодежный день Форума, в котором примут участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов Российской Федерации, члены иностранных делегаций, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

 «Новые проекты опережающего экономического развития должны сопровождаться эффективными решениями в области социально-демографической политики. Это должно стать совместной работой органов государственной власти, научно-исследовательских институтов, экспертного сообщества и общественности. Ее главным направлением станет формирование привлекательного образа Дальнего Востока для семей с детьми, молодежи и старшего поколения, для тех, кто делает карьеру, ведет предпринимательскую деятельность, инвестирует в будущее региона. Жить и работать на Дальнем Востоке должно стать престижным», - отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В рамках Образовательного и молодежного дня пройдет панельная дискуссия «Молодежь в цифровой экономике» и ряд сессий, на которых будут обсуждаться механизмы реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, роль молодежи в формировании экономики будущего, развитие молодежного предпринимательства на Дальнем Востоке, а также вопросы демографии и образования в регионе. На мероприятии состоится презентация программы международного бизнес-образования Executive MBA.

Участники молодежной программы третьего Восточного экономического форума также представят практические предложения по совершенствованию системы образования, учитывающие трансграничное сотрудничество и развитие технологий.

 «Образовательный и молодежный день третьего Восточного экономического форума является одним из этапов подготовки к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс»– крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: студенты  вэф  ДВФУ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru