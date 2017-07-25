На ВЭФ-2017 пройдет Образовательный и молодежный день

Молодежная повестка впервые будет включена в программу Восточного экономического форума. 5 сентября пройдет Образовательный и молодежный день Форума, в котором примут участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов Российской Федерации, члены иностранных делегаций, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Новые проекты опережающего экономического развития должны сопровождаться эффективными решениями в области социально-демографической политики. Это должно стать совместной работой органов государственной власти, научно-исследовательских институтов, экспертного сообщества и общественности. Ее главным направлением станет формирование привлекательного образа Дальнего Востока для семей с детьми, молодежи и старшего поколения, для тех, кто делает карьеру, ведет предпринимательскую деятельность, инвестирует в будущее региона. Жить и работать на Дальнем Востоке должно стать престижным», - отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В рамках Образовательного и молодежного дня пройдет панельная дискуссия «Молодежь в цифровой экономике» и ряд сессий, на которых будут обсуждаться механизмы реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, роль молодежи в формировании экономики будущего, развитие молодежного предпринимательства на Дальнем Востоке, а также вопросы демографии и образования в регионе. На мероприятии состоится презентация программы международного бизнес-образования Executive MBA.

Участники молодежной программы третьего Восточного экономического форума также представят практические предложения по совершенствованию системы образования, учитывающие трансграничное сотрудничество и развитие технологий.

«Образовательный и молодежный день третьего Восточного экономического форума является одним из этапов подготовки к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс»– крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток