www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.82 р. 100 JPY: 59.12 р.
EUR: 75.71 р. 10 CNY: 97.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

Участники ВЭФа получат безвизовый въезд в Россию на неделю

25 Июля 2016, 11:20 | Приморье

Зарубежным участникам предстоящего II Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в начале сентября во Владивостоке, упростят въезд на территорию России, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Планируется дать иностранным делегациям возможность безвизового въезда на территорию страны сроком на семь дней. Соответствующее постановление правительства уже подготовлено Министерством по развитию Дальнего Востока.

— Проведение форума запланировано на 2–3 сентября 2016 года. Также предполагается проведение деловых мероприятий «на полях» форума 1 сентября. Проектом постановления предлагается установить сроки пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с их участием в форуме — с 30 августа по 5 сентября 2016 года, — рассказали в ведомстве, пишут "Известия".

В прошлом году форум собрал более 2 тыс. участников, а за два дня его работы было заключено более 80 соглашений и меморандумов на общую сумму более 1,3 трлн рублей. Ожидается, что этот год станет еще более результативным как в денежном эквиваленте, так и в количестве зарубежных представителей.

— Форум набирает обороты, и, на мой взгляд, количество участников на ВЭФе будет больше, нежели в прошлом году, — считает первый исполнительный вице-президент Российского союза предпринимателей Александр Мурычев.

Как ранее сообщали «Известия», сейчас Минвостокразвития начало активную работу по отбору потенциальных инвестиционных проектов для их представления на форуме. Ведомство уже собрало 111 проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. Об этом «Известиям» рассказал глава Минвостокразвития Александр Галушка. Сейчас инвестпроекты проходят рассмотрение в ведомстве. Инвесторы, чьи проекты будут выбраны для презентации на площадках форума, смогут бесплатно принять в нем участие.

Больше всего подано заявок из Приморского края — 37 проектов. На втором месте — Республика Саха (Якутия), от предпринимателей которой поступили 22 заявки, третье место занимает Хабаровский край с 21 заявкой. Если говорить по сегментам, то больше всего заявок было подано в сфере транспорта и логистики (16 инвестпроектов), сельского хозяйства (14 инвестпроектов), туризма (13 инвестпроектов). По объему заявленных инвестиций лидируют проекты в металлургии (10 заявок на сумму свыше 654 млрд рублей), топливной промышленности (4 заявки на 493 млрд рублей), в сфере транспорта и логистики (16 заявок на 223 млрд рублей). Подобный наплыв заявок говорит о том, что российские предприниматели и компании рассчитывают не только на финансовую поддержку с российской стороны, но и из-за рубежа. Участники, прошедшие отбор, получат возможность представить свой проект целевой группе инвесторов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: Путин  инвестиции  минвостокразвития  Трутнев  ДФО  восточный экономический форум  президент рф  инвесторы  Галушка  полпред 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru