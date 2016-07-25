Участники ВЭФа получат безвизовый въезд в Россию на неделю

Зарубежным участникам предстоящего II Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в начале сентября во Владивостоке, упростят въезд на территорию России, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Планируется дать иностранным делегациям возможность безвизового въезда на территорию страны сроком на семь дней. Соответствующее постановление правительства уже подготовлено Министерством по развитию Дальнего Востока.

— Проведение форума запланировано на 2–3 сентября 2016 года. Также предполагается проведение деловых мероприятий «на полях» форума 1 сентября. Проектом постановления предлагается установить сроки пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с их участием в форуме — с 30 августа по 5 сентября 2016 года, — рассказали в ведомстве, пишут "Известия".

В прошлом году форум собрал более 2 тыс. участников, а за два дня его работы было заключено более 80 соглашений и меморандумов на общую сумму более 1,3 трлн рублей. Ожидается, что этот год станет еще более результативным как в денежном эквиваленте, так и в количестве зарубежных представителей.

— Форум набирает обороты, и, на мой взгляд, количество участников на ВЭФе будет больше, нежели в прошлом году, — считает первый исполнительный вице-президент Российского союза предпринимателей Александр Мурычев.

Как ранее сообщали «Известия», сейчас Минвостокразвития начало активную работу по отбору потенциальных инвестиционных проектов для их представления на форуме. Ведомство уже собрало 111 проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. Об этом «Известиям» рассказал глава Минвостокразвития Александр Галушка. Сейчас инвестпроекты проходят рассмотрение в ведомстве. Инвесторы, чьи проекты будут выбраны для презентации на площадках форума, смогут бесплатно принять в нем участие.

Больше всего подано заявок из Приморского края — 37 проектов. На втором месте — Республика Саха (Якутия), от предпринимателей которой поступили 22 заявки, третье место занимает Хабаровский край с 21 заявкой. Если говорить по сегментам, то больше всего заявок было подано в сфере транспорта и логистики (16 инвестпроектов), сельского хозяйства (14 инвестпроектов), туризма (13 инвестпроектов). По объему заявленных инвестиций лидируют проекты в металлургии (10 заявок на сумму свыше 654 млрд рублей), топливной промышленности (4 заявки на 493 млрд рублей), в сфере транспорта и логистики (16 заявок на 223 млрд рублей). Подобный наплыв заявок говорит о том, что российские предприниматели и компании рассчитывают не только на финансовую поддержку с российской стороны, но и из-за рубежа. Участники, прошедшие отбор, получат возможность представить свой проект целевой группе инвесторов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.