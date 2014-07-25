В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Ночью и днем 26 июля, а также ночью 27 июля во Владивостоке и южной половине края ожидаются дожди местами сильные с количеством 15 - 49 мм за 12 часов.

Утром и днем 26 июля в южных и на юге восточных районов ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.

На реках южных и юге восточных районов Приморья ожидается подъем уровней воды до 1,5 м. возможны подтопления отдельных участков пойм рек.

Как сообщает Пресс-служба Примгидромета, наибольшее их влияние на погодные условия в крае ожидается в субботу и в ночь на воскресенье. В прибрежных районах усилится ветер до 13-20 м/с. Днем в воскресенье осадки начнут прекращаться.

ZRPRESS.RU, Владивосток.