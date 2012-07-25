У Приморья - второе место в регионе по чистоте

Приморский край признан одним из самых экологически чистых регионов России. В рейтинге край подобрался близко к топ-10 - он занял 11-е место из 83 регионов страны, сообщили в пресс-службе администрации края. Среди регионов Дальнего Востока край уступил только Чукотке. Для сравнения: Хабаровский край занял 49-е место.

В рейтинге, составленном Общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», оценка регионов производилась по 15 индикаторам, которые охватывают три основные сферы: охрана окружающей среды, защита и улучшение среды обитания, здоровья человека, состояние и развитие промышленности с учетом требований экологической безопасности.

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Юрий Рогов, «Золотой Рог».