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Ремонт первого маршрута
25 Июля 2011, 22:08 | Приморье
В Арсеньеве начался ремонт городских магистралей. Основное внимание сегодня – дорогам по автобусному маршруту № 1, самому популярному в городе.
Один из сложных участков – в районе храма: дорога, особенно после дождей, размывается, вся в рытвинах и ухабах. Этот участок решено поднять и покрыть сплошным слоем асфальта. В Арсеньевском округе на ремонт дорог из местного бюджета выделено 6,5 миллионов рублей. Кроме того, в Арсеньеве началось грейдирование дорог в частном секторе.
Автор: Татьяна Курочкина
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