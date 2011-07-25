Ремонт первого маршрута

В Арсеньеве начался ремонт городских магистралей. Основное внимание сегодня – дорогам по автобусному маршруту № 1, самому популярному в городе.

Один из сложных участков – в районе храма: дорога, особенно после дождей, размывается, вся в рытвинах и ухабах. Этот участок решено поднять и покрыть сплошным слоем асфальта. В Арсеньевском округе на ремонт дорог из местного бюджета выделено 6,5 миллионов рублей. Кроме того, в Арсеньеве началось грейдирование дорог в частном секторе.