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У ФМС свой прогноз по гастарбайтерам
В первом полугодии 2011 года отстраивать столицу Приморского края приехало около 50 тысяч зарубежных рабочих. Большой наплыв гастарбайтеров ожидается во Владивостоке и в 2012 году, сообщила PrimaMedia заместитель начальника отдела внешней трудовой миграции Управления федеральной миграционной службы (УФМС), майор внутренней службы Юлия ТАНГАСОВА.
Главная цель приезда иностранных рабочих – это, естественно, заработки. «Мы требуем договор от предприятия, чтобы зарплата не была ниже прожиточного минимума - 7800 рублей, - установленного для Приморского края. Иностранцы из ближнего зарубежья говорят, что средняя зарплата у них на родине составляет около 3000 рублей», - говорит Тангасова.
Большинство рабочих приезжает из Узбекистана и бедных районов Китая (5 тыс. и 8,5 тыс. соответственно) – именно они составляют костяк рабочей силы. Всего же сейчас на стройках работают около 18 тыс. зарегистрированных. На стройках саммита АТЭС – более 9 тысяч официально оформленных гастарбайтеров. Приезжают также рабочие из Таджикистана, КНДР, Молдовы, Украины.
«В 2011 году иностранных рабочих приехало больше, чем в 2010. Основной же наплыв ожидается в 2012 году – так как многие компании, вероятнее всего, не будут успевать к намеченным срокам и будут стахановскими темпами заканчивать строительство. Понадобятся дополнительные руки, и, следовательно, будет создано больше рабочих мест», - прогнозирует заместителя начальника отдела внешней трудовой миграции Юлия Тангасова.
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