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Вблиз Партизанска ведутся раскопки курганов чжурчженей
Археологи приступили к раскопкам 22 древних курганов, обнаруженных в Партизанском районе Приморского края, сообщила руководитель экспедиции, начальник отдела средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения РАН Надежда Артемьева.
Курганы были обнаружены вблизи села Монакино в ходе археологической разведки на месте будущего строительства ЛЭП. Это 22 крупных холма, высота которых - около трех метров, а диаметр - 10 метров. Ранее в Приморье еще не находили столь больших и монументальных курганов.
По ее словам, курганы построены их крупных камней, уложенных по кольцу. Судя по монументальности построек, ученые делают вывод, что эти памятники относятся к эпохе средневековья, однако окончательные выводы будут сделаны после раскопок.
"Мы очень надеемся, что эти курганы не окажутся пустыми. Ранее в Приморье уже находили более мелкие курганы, возведенные в память о погибших на стороне - под ними никого не было. Однако в этих курганах внутри есть углубление, которое может говорить о проседании почвы после захоронения под ним тела", - отметила собеседница.
Она рассказала, что создателем данных курганов мог быть средневековый народ чжурчжени. До этого археологи находили в Приморье только императорские захоронения чжурчженей: людей высшего сословия по специальному обряду хоронили под большой черепахой. Однако у людей других сословий, вероятно, был другой похоронный обряд, о котором ученым пока мало что известно.
"Сейчас идет зачистка первых двух курганов, после чего археологи начнут один за другим снимать с них камни. Раскопки осложняет то, что эти булыжники достаточно тяжелые. Однако мы ожидаем, что уже к началу августа о происхождении и назначении этих курганов станет известно гораздо больше", - добавила собеседница.
Чжурчжэни - древний народ, который жил на территории современного Приморского края в X-XIII веках. Разрушенные остатки городов чжурчжэней встречаются по всей территории края, пишет РИА Новости.
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