Приморские города готовятся к благоустройству

Ремонтные работы в скверах и парках продолжатся в этом году

Администрация Арсеньевского городского округа планирует продолжить участие в Государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края». В этом году в городе будет проведен ряд мероприятий по благоустройству общественных и придомовых территорий, сообщает корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».



Работы в рамках программы продолжатся в парке «Восток». Там заасфальтируют центральную аллею, установят урны, лавочки.



Будет возобновлен ремонт сквера в честь 25-летия г. Арсеньева. В этом году планируется благоустроить территорию за зданием ФСЦ «Полет». Во время голосования по выбору объектов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, эта территория заняла первое место.



Кроме ремонта общественных территорий в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будет выполнено благоустройство 9 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.



«В ближайшее время администрацией Арсеньевского городского округа планируется подписать соглашения с департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края о предоставлении средств субсидий из краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых является федеральный бюджет, на выполнение запланированных работ. После подписания соглашений администрацией городского округа будут проведены процедуры по определению подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству центральной аллеи парка «Восток», дворовых территорий и сквера в честь 25-летия г. Арсеньева (второй этап)», — рассказали в администрации Арсеньевского ГО деловой газете «Золотой Рог».



В прошлом году был выполнен первый этап работ в сквере в честь 25-летия г. Арсеньева. Тогда была благоустроена территория перед зданием ФСЦ «Полет». На объекте положили асфальт, произвели укладку специального мягкого покрытия на спортивной и детской площадках, выполнили ремонт лестничных пролетов, заменили светильники уличного освещения, установили спортивный комплекс.



«На выполнение работ по благоустройству сквера в честь 25-летия Арсеньева выделено и освоено в 2017 году около 6 654 820 рублей. Сумма составлена из федерального, краевого и местного бюджетов», — сообщили в администрации Арсеньевского ГО газете «Золотой Рог».



На работы в парке «Восток» в 2017 году было выделено около 3 420 108 рублей. На благоустройство придомовых территорий — около 17 224 538 рублей. В 2017 году в г. Арсеньеве были проведены работы на 10 дворовых территориях 17-ти МКД. Отремонтированы дворовые проезды, уличное освещение, установлены скамейки, урны, обустроены парковочные места, установлены детские игровые и спортивные площадки.



«Благоустроенные в 2017 году территории находятся в хорошем состоянии. Территория сквера в честь 25-летия г. Арсеньева стала территорий массового посещения жителей и местом для проведения досуга детей различного возраста. Благоустроенная в парке «Восток» часть центральной аллеи также стала территорией отдыха населения», — рассказали в администрации Арсеньевского ГО газете «Золотой Рог».



Работы по благоустройству общественной территории в этом году продолжатся и в городском округе Спасск-Дальний. Там планируется провести второй этап работ в парке им.Борисова: ремонт системы освещения, установка скамеек и урн для мусора. Так же, по итогам рейтингового голосования будет выполняться благоустройство центральной площади. Здесь запланированы работы по ремонту и асфальтированию пешеходных зон, укладка брусчатки, ремонт освещения и установка скамеек и урн для мусора.



«В 2017 году в городском округе Спасск-Дальний проводился 1 этап благоустройства Парка культуры и отдыха им.Борисова. Согласно проектно-сметной документации произведен ремонт и асфальтирование пешеходных зон, установка детской и спортивной площадки. Все работы по заключенным контрактам были исполнены в срок и приняты приемочной комиссией. Жалоб на качество выполненных работ от жителей не поступало. Парк используется для проведения культурно-массовых мероприятий и отдыха горожан», — сообщили в администрации городского округа Спасск-Дальний.



В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Спасск-Дальний в 2018-2022году» в 2018 году подлежат благоустройству 5 дворовых территорий. Работы будут выполняться по основному перечню: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн для мусора.



«В настоящее время Администрацией городского округа Спасск-Дальний подготовлена проектно-сметная документация, проводится экспертиза, далее будут проводиться аукционы для заключения контрактов на выполнение работ», — рассказали в администрации ГО «Спасск-Дальний».



Полина ЛАПИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.