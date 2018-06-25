Коллектив ННК-Приморнефтепродукта поздравил своего ветерана с вековым юбилеем

100 лет со дня рождения отметила 18 июня Мария Ивановна Булахова, жительница Владивостока, ветеран труда и Великой Отечественной войны. Юбиляр получила поздравления от Президента России Владимира Путина и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

20 лет перед выходом на пенсию она трудилась на предприятии "Приморнефтепродукта" (ныне АО "ННК-Приморнефтепродукт"). Чествование юбиляра состоялось в Клубе пожилых людей Первореченского района, который работает в Доме культуры железнодорожников. Поздравить Марию Ивановну пришли родные и друзья по клубу и ветеранскому движению, представители администрации города Владивостока и АТУ Первореченского района, а также генеральный директор АО "ННК-Приморнефтепродукт" Виталий Вершинин.

Коллектив АО "ННК-Приморнефтепродукт" сердечно поздравил Марию Ивановну с юбилеем, пожелал здоровья, любви и душевного тепла близких, чтобы они всегда были рядом, помогая словом и делом.

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