Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коллектив ННК-Приморнефтепродукта поздравил своего ветерана с вековым юбилеем
100 лет со дня рождения отметила 18 июня Мария Ивановна Булахова, жительница Владивостока, ветеран труда и Великой Отечественной войны. Юбиляр получила поздравления от Президента России Владимира Путина и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.
20 лет перед выходом на пенсию она трудилась на предприятии "Приморнефтепродукта" (ныне АО "ННК-Приморнефтепродукт"). Чествование юбиляра состоялось в Клубе пожилых людей Первореченского района, который работает в Доме культуры железнодорожников. Поздравить Марию Ивановну пришли родные и друзья по клубу и ветеранскому движению, представители администрации города Владивостока и АТУ Первореченского района, а также генеральный директор АО "ННК-Приморнефтепродукт" Виталий Вершинин.
Коллектив АО "ННК-Приморнефтепродукт" сердечно поздравил Марию Ивановну с юбилеем, пожелал здоровья, любви и душевного тепла близких, чтобы они всегда были рядом, помогая словом и делом.
Фото PrimaMedia.ru
Новости тематики
- В Приморье прямую трансляцию "Крыльев Востока" покажут по двум телеканалам
- Коллектив ННК-Приморнефтепродукта поздравил своего ветерана с вековым юбилеем
- 17 владивостокцев стали лауреатами городской премии "Молодёжный вектор"
- Обложку "Паспорта гражданина порто-франко" украсил герб Владивостока
- "Любые праздники, особенно когда не нужно работать, для русского человека представляют радость"
- "Очень серьезные работы…"
- Пенсионерка из Приморья представит край на Всероссийском IT-чемпионате
- Владивосток готовится к Дню России
- Жители региона смогут получить медаль "За особый вклад в развитие Приморского края"
- "Человек и море - 2018" выходит на новый уровень
Новости раздела
- "Сегодня в регионе живем и работаем по принципу "куда кривая выведет"
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Тупики общественных пространств
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В Приморье прямую трансляцию "Крыльев Востока" покажут по двум телеканалам
- Коллектив ННК-Приморнефтепродукта поздравил своего ветерана с вековым юбилеем
- Приморские города готовятся к благоустройству
- 17 владивостокцев стали лауреатами городской премии "Молодёжный вектор"
- "Люди кипели от возмущения"
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- "Люди кипели от возмущения"