В Приморье прямую трансляцию "Крыльев Востока" покажут по двум телеканалам

Жители Приморья смогут посмотреть прямую трансляцию праздника выпускников «Крылья Востока», который пройдет в субботу, 30 июня, на телеканалах «ОТВ-Прим» и «Восток-24».



Как сообщили в департаменте информационной политики Приморского края, прямая трансляция с места события позволит увидеть красочное шоу всем жителям региона.



«Телевизионные камеры будут снимать мероприятие по всему периметру набережной Цесаревича, таким образом, зритель не упустит ни один момент праздника. На телеканале “ОТВ-Прим” прямая трансляция начнется с 19.30 и продолжится до завершения салюта – 22.30. На телеканале “Восток-24” трансляция будет идти с 22.00», – сообщили в ведомстве.



Кроме того, все желающие смогут посмотреть фейерверк, которым завершится праздник, с нескольких площадок во Владивостоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.



«Это видовые площадки: Орлиная сопка, Проспект Красоты, спуск с Фуникулера на улицу Суханова, а также смотровая площадка Мариинского театра», – рассказали в Центре содействия развитию молодежи.



Напомним, праздник для выпускников края и их родителей «Крылья Востока» пройдет в Приморье впервые по инициативе главы региона Андрея Тарасенко. На мероприятие приглашены более 11 тысяч приморцев – выпускники и их родители.



Праздник «Крылья Востока» пройдет 30 июня на набережной Цесаревича. С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории бухты Золотой Рог, в котором будут задействованы плавучий док и водные экраны, а также парусник «Паллада». Отметим, такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.