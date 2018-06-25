17 владивостокцев стали лауреатами городской премии "Молодёжный вектор"

Молодые и талантливые владивостокцы отмечены престижной премией.



Заслуженные награды им вручили глава Владивостока Виталий Веркеенко и председатель думы города Андрей Брик, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Долгожданное событие – вручение ежегодной престижной премии молодым и талантливым горожанам «Молодёжный вектор» – состоялось сегодня, 23 июня, в рамках празднования Дня молодёжи. Церемония прошла на сцене амфитеатра набережной Спортивной гавани.



По итогам конкурсного отбора обладателями премии в этом году стали 17 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Все они внесли значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока. Среди них - event-менеджер молодёжного проекта «Сам Себе Велосипед», учитель корейского языка, молодой ученый из Ботанического сада, преподаватель лицея МГУ, организаторы общественных проектов, студенты, школьники и другие.



Сегодня свои заслуженные награды – почётный знак «Молодёжный вектор» и денежную премию в размере 25 тысяч рублей – получили Алёна Савченко, Александр Мыськов, Калерия Григорьева, Ольга Еремеева, Полина Сяркина, Любовь Каменева, Александра Осипова, Мария Казакова, Ксения Козлова, Лилит Арутюнян, Александра Кульжинская, Анастасия Есенкина, Антон Аннушкин, Любовь Иванова, Мария Бабийчук, Яна Вэстн и Екатерина Лопаткина.



Глава города пожелал лауреатам премии и всем представителям молодёжи, собравшимся в этот вечер на Спортивной набережной, счастливой молодости, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях.



«У вас вся жизнь впереди. Пусть она будет яркой, долгой, эмоциональной и счастливой. С праздником! С Днём молодёжи!», – сказал Виталий Веркеенко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.