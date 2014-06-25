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Приморский край потихоньку становится Владивостоком
На прошедшей неделе 11 глав муниципалитетов Приморья подписали Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии. Это необходимый этап создания Владивостокской агломерации.
Как отметил первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, практика стран-соседей показывает, что создание агломерации – правильный путь развития территории.
«Вопрос создания агломерации носит экономический подтекст. Зачастую люди живут в пригороде, но работают в городе, что требует развития транспортной, социальной инфраструктуры. Таких эффектов можно достичь в рамках реализации проекта по созданию Владивостокской агломерации», - подчеркнул Александр Костенко.
По его словам, проект давно обсуждается, но сегодня уже ведется его пошаговая реализация.
«Заявка на создание агломерации подана в Минрегионразвития и допущена к участию в конкурсе для включения в перечень пилотных проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций. Межмуниципальные соглашения – еще одно условие для участия в конкурсе», - отметил первый вице-губернатор.
Так, во Владивостокскую агломерацию войдут: Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка, Большой Камень, Фокино, Хасанский, Надеждинский, Партизанский, Шкотовский и Михайловский муниципальные районы.
По словам главы Михайловского муниципального района Анатолия Чеботкова, такое межмуниципальное объединение необходимо для сельских территорий.
«В этом решении я вижу экономический эффект для своего района. У нас достаточно много ресурсов, которые не востребованы на территории района, но они могут пригодиться в городах Приморья. Также межмуниципальное объединение поможет в решении проблем, которые мы не можем решить на уровне района», - сказал Анатолий Чеботков.
По словам руководителя территории, район нуждается в научных кадрах, способных разработать стратегию развития территории, вести научные разработки.
По мнению директора департамента экономики и стратегического развития Приморья Николая ДУБИНИНА, создание Владивостокской агломерации необходимо для выгодного позиционирования края.
«Проект агломерации необходим для привлечения инвестиций, внедрения новых технологий при создании производств. Он позволит обеспечить устойчивое повышение качества и уровня жизни населения. Агломерация рассматривается как эффективный инструмент управления развитием за счет создания новых возможностей для бизнеса и инвесторов», – сказал Николай Дубинин.
Напомним, в ходе «Большой встречи» Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил о планах создать на юге Приморья агломерацию с тремя центрами: Уссурийск, Находка, Владивосток.
«Инвестиционные проекты потребуют большого количества людей, мы хотим, чтобы прежде всего там работали люди, которые там живут, но могут приезжать и из других районов. В рамках агломерации мы должны иметь комфортные и, самое главное, достаточно быстрые коммуникации, направленные на удобство для людей», - заявил Владимир Миклушевский.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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скоро некому будет ездить на работу во влад. . а узбеки и так живут в пределах города. .