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Летний отдых в Приморье - за полцены

25 Июня 2012, 00:25 | Приморье

Хотите компенсировать затраты на летний отдых своих детей? Такая возможность есть! Жители Приморского края могут приобрести льготную путёвку в оздоровительный лагерь или получить компенсацию уже после приобретения путёвки, независимо от того, в каком регионе отдыхает ребёнок.

Льготные путевки в крае реализуют 18 оздоровительных организаций, в том числе «Олимпиец» и «Солнечный луч» во Владивостоке, «Бухта Отрада» и «Радуга» в Находке, «Юность» в Артеме, «Мечта» в Ливадии, санатории «Седанка», «Лазурный» во Владивостоке, «Адонис» в Красноармейском районе (полный список доступен на сайте primorsky.ru/adms/isp/departments/education/leto).

Если вы выбрали для ребенка другой лагерь, расходы будут возмещаться после предоставления документов, подтверждающих приобретение путевки. При стоимости путевки до 16 тыс. рублей выдаётся субсидия в размере 50%, при стоимости свыше 16 тыс. рублей компенсация составит 8 тыс. рублей (для семей с доходом ниже прожиточного минимума - до 10 тыс. рублей). Рассчитывать на компенсацию родители могут один раз в год.

По традиции для приморских детей­инвалидов, сирот и ребят из неблагополучных семей будет организован бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях.

Ирина ГОРДЕЕВА, «Журнал здоровья».

Автор: Ирина Гордеева
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