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У генерала Николаева два новых заместителя
Руководитель полиции Приморья Андрей НИКОЛАЕВ представил сотрудникам аппарата управления вновь назначенных заместителей: Сергея НАУМОВА и Александра ПИЛИПЕНКО.
Приказом министра внутренних дел от 20 июня 2011 года Сергею Наумову присвоено звание полковника внутренней службы. Сергей Иванович, ранее занимавший должность заместителя начальника УВД - начальника штаба, назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю. Согласно этому же приказу Следственное управление УМВД возглавил полковник юстиции Александр Пилипенко.
До последнего дня в Приморье был лишь один аттестованный полицейский - сам генерал Николаев. 1 июня в соответствии с планом реформы все сотрудники всех служб и подразделений органов внутренних дел края получили уведомления, что выведены за штат. Зачислять же их будут индивидуально.
Как сообщило ПТР, бывшие милиционеры уже прошли несколько этапов программы переаттестации: компьютерное тестирование на знание Закона «О полиции», сдали нормативы по огневой и физической подготовке, прошли процедуру психофизиологического исследования. Реформа вышла на заключительный этап: кандидатура каждого бывшего милиционера будет рассмотрена на заседании аттестационной комиссии УВД по Приморскому краю.
До 1 августа - этот срок определен Президентом РФ для окончания переаттестации будущих полицейских в стране - на сотрудников УВД распространяется действие Положения о службе в органах внутренних дел РФ и присяги. До окончания документального оформления перехода в новую структуру бывшие сотрудники милиции будут продолжать исполнять свои служебные обязанности.
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