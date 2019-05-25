Высокопоставленные чиновники в Приморье резко теряют в доходах

Обновленный топ-менеджмент региона зарабатывает меньше предыдущего

Политический тайфун осени 2018 года привел к значительному обновлению в руководстве администрации Приморья. И если судить по опубликованным недавно сведениям о доходах и имуществе вице-губернаторов края, обновленный топ-менеджмент региона зарабатывает меньше предыдущего.

Напомним, что из топ-менеджмента администрации Приморья, сформированного бывшим врио губернатора края Андреем ТАРАСЕНКО, до настоящего момента доработали только два заместителя главы региона – Александр КОСТЕНКО и Константин БОГДАНЕНКО. Первый в неспокойном 2018 году заработал заметно меньше, чем в 2017-ом (4,9 млн рублей против 8,75 млн рублей), но зато сохранил пост. Недвижимого и движимого имущества за Александром Костенко не числится, в пользовании – две квартиры.

Доход Константина Богданенко составил 4,17 млн рублей. При этом в собственности у заместителя главы региона, согласно декларации, находится только движимое имущество – автомобиль «Тойота Тундра» и три мотоцикла. Зато на праве пользования вице-губернатор владеет двумя квартирами, площадью 50 кв.м. и 161,8 кв.м. Собственной недвижимости нет и у куратора строительной отрасли Михаила ПЕТРОВА. Однако в пользовании у семьи чиновника есть жилой дом и два земельных участка. Доход Михаила Петрова в 2018 году составил 3,15 млн рублей, а его супруги – 2,15 млн рублей.

Назначенная заместителем губернатора в 2019 году Ирина МЕДВЕДЕВА по итогам прошлого года заработала 134 тысячи рублей. Впрочем, в ее семье главным кормильцем является супруг с 1,4 млн рублей дохода. Семейной паре принадлежат доли в квартире и нескольких земельных участках. Тремя земельными участками, жилым домом и гаражным боксом Ирина Медведева распоряжается на праве пользования. В собственности у вице-губернатора – автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Еще один новый вице-губернатор, Олег МЕЛЬНИКОВ, по итогам 2018 года задекларировал ровно 1 млн рублей, однако доход его супруги составил 3,3 млн рублей. Он стал единственным чиновником, указавшим в декларации зарубежную недвижимость (квартира 92 кв.м. в Китае), а еще одна принадлежая Олегу Мельникову жилплощадь находится в России, как и земельный участок. В пользовании у вице-губернатора – другая квартира и земельный участок.

Интересно, что те, кто работал с Олегом КОЖЕМЯКО в Сахалинской области, по итогам 2018 года могут похвастать более высокими заработками. Например, первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА, ранее занимавшая аналогичную позицию в исполнительной власти Сахалина, заработала 14,27 млн рублей. В собственности у чиновницы – земельный участок и квартира, в пользовании – гостиничный номер.

Еще один давний соратник Кожемяко, заработавший в 2018 году 8,7 млн рублей вице-губернатор по внутренней политике Антон ВОЛОШКО, является самым богатым в плане недвижимости – за ним числится два земельных участка, жилое строение, а также нежилые помещения на праве индивидуальной и долевой собственности. Кроме того, в пользовании у чиновника – две квартиры (72 и 83 «квадрата»). Как и его начальник, Антон Волошко является мотоциклистом – в его декларации указаны сразу два «железных коня».

Добавим, что установленный в 2018 году рекорд бывшего вице-губернатора по вопросам ЖКХ Гагика ЗАХАРЯНА пока не побит. Напомним, что в ходе прошлогодней декларационной кампании именно Захарян оказался наиболее финансово успешным вице-губернатором в новейшей истории региона, хотя свои 56,9 млн рублей он заработал не в администрации – к обязанностям в качестве заместителя главы Приморья Гагик Захарян приступил в самом конце 2017 года.

Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко задекларировал по итогам 2018 года доход в 22,2 млн рублей. Это больше, чем у его предшественника Андрея Тарасенко в 2017 году (16,14 млн рублей), зато парк транспортных средств у Кожемяко гораздо скромнее – официально он состоит из знакомого всем «Харлея», в то время как у несостоявшегося главы Приморья были снегоход, прицеп и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.