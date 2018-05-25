Приморцы стали чаще брать ипотеку на нежилые помещения

Управление Росреестра по Приморскому краю подвело итоги по количеству регистрационных записей об ипотеке, внесенных в ЕГРН, за январь-апрель 2018 года. По итогам проведенного анализа, Приморский Росреестр отмечает значительный рост объёма ипотеки нежилых зданий, сооружений и помещений.

За январь-апрель 2018 года государственные регистраторы Управления Росреестра по Приморскому краю внесли в Единый государственный реестр недвижимости 9201 регистрационных записей об ипотеке (что на 41,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года). При этом также на 41,6 % в текущем году увеличилось количество регистрационных записей об ипотеке жилых помещений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составило 5597.

На 26,6% больше, чем в 2017 году, выросло количество рег.записей об ипотеке жилья, приобретенного за счет кредитных средств и составило 3320 записи.

Нежилые здания, сооружения и помещения в ипотеку стали брать больше на 62 %, общее количество за январь-апрель составило 1759 рег.записей. Приморский Росреестр отмечает стабильный рост ипотеки на эти виды объектов.

Не обошла положительная динамика и земельные участки – за четыре первых месяца года приморцы оформили 1868 рег.записей об ипотеке земельных участков, что на 29% превышает данные за 2017 г.

На сегодняшний день подать заявку на государственную регистрацию ограничения (обременения) права (в т.ч. ипотеки и ипотеки в силу закона) можно в электронном виде, воспользовавшись сайтом Росреестра www.rosreestr.ru., где доступны все наиболее востребованные госуслуги ведомства. Для получения государственных услуг Росреестра в электронном виде необходима электронная подпись (ЭП). Ее можно приобрести за плату в специализированном удостоверяющем центре. С перечнем удостоверяющих центров можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра.

Газета "Золотой Рог", Владивосток