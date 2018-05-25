Приморцы рассказали, чего им не хватает для счастья

По мнению экспертов, жители Приморского края предпочитают практический подход, а не маркетинговый

Жители Приморья рассказали, какие развлекательные объекты необходимо создать в крае, чтобы регион стал более привлекательным не только для иностранных туристов, но и для гостей из самого Приморья и всей России. Опрос на эту тему был проведен в ходе туристической выставки PITE-2018.

В рамках 22-ой Международной тихоокеанской туристской выставки PITE-2018 Корпорация развития Приморского края представила проект развлекательного курорта «Приморье». Гостям предложили самостоятельно выбрать, какие туристические объекты они хотели бы посетить в Приморье, чтобы не выезжать на отдых за пределы России. В том числе создание новых объектов возможно и на территории игорно-развлекательного курорта «Приморье», общая площадь которого составляет 619 гектаров.

«На данный момент на площадке ведется активное строительство двух гостинично-развлекательных комплексов с казино: Naga Vladivostok и Selena, а также мы продолжаем прием заявок на аукцион по праву субаренды свободных участков. Для расширения инвестиционных возможностей мы разрабатываем концепцию того, как должен выглядеть курорт “Приморье” в будущем, и для нас это не только игорная зона, но комплексный туристический курорт, который предусматривает места для семейного и молодежного отдыха. В России никогда не было цели развивать игорный бизнес как развлечение, однако, благодаря географическим преимуществам курорта и экономическим перспективам, можно совместить все воедино», – отметил генеральный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов.

Руководитель проекта отметил, что при разработке концепции проекта важно учитывать мнение жителей Владивостока и Приморского края. За три дня работы выставки было опрошено около 200 человек разных возрастных категорий.

Участникам опроса были предложены варианты ответа, а также возможность внести свое предложение по развитию проекта ИРК «Приморье». Так, по итогам опроса, жители края предпочитают другим видам отдыха экскурсионный и пляжный отдых – 32% и 31% соответственно. Далее по популярности идут спортивный и экстремальный туризм – 12% и 13%, образовательный – 9%, лечебный – 4%. В графе «другое» участники написали про гастрономический туризм, обзорные экскурсии по городам, фитнес-туры и казино.

Далее был вопрос об объектах, которые горожане хотели бы видеть на территории курорта «Приморье», чтобы отдыху за границей можно было предпочесть отдых в Приморском крае. Фаворитами по убывающей стали: парк аттракционов – 25%, прогулочная парковая зона – 20%, национальный парк – 20%, диснейленд/тематический парк – 22%, планетарий или космический парк – 20%. 12% опрошенных высказались за горнолыжный курорт, 13% – за открытый кинотеатр, 11% - за музей современного искусства или арт-пространство. По 10% набрали дайвинг клуб и Duty Free с TaxFree зоной. Ледовый дворец набрал 8%, яхт-клуб, йога-ретрит, ипподром и каток – по 7%.

Среди предложенных вариантов также контактный зоопарк, паркUniversal, немало желающих высказались за создание аквапарка с зоной под открытым небом и бассейном с морской водой. Также среди популярных ответов были создание зоны для занятия разными видами спорта, велотрека, стрелковой зоны, скалодрома с бассейном, экологических троп, концертного зала, рок-сцены, творческих мастерских, гольф-клуба, котокафе, крытого ботанического сада с оранжереей, а также ресторанной улицы с кухнями народов мира.

Детская аудитория единогласно проголосовала за создание аквапарка и спортивной зоны.

Одним из интересных предложений от гостей PITE-2018 стало также создание историко-культурного центра наподобие Korea House в Сеуле, где туристы смогли бы погрузиться в культуру народов Приморья и Дальнего Востока, приобщиться к древним традициям, отведать национальные блюда, посетить спектакли и другие выступления. Один из участников опроса предложил создать гранд-макет Владивостока, приведя в пример музей «Гранд Макет России». Экспозиция представлена в Санкт-Петербурге и показывает огромную Россию в миниатюре, рассказывает о бескрайней стране, распростертой от Калининграда до Камчатки.

На вопрос о том, какие мероприятия позволят повысить туристическую привлекательность объекта, участники опроса ответили следующим образом: транспортная доступность – 22%, повышение качества оказываемых услуг – 20%, зеленое строительство, переработка мусора – 19%, охрана окружающей среды – 18%, развитие инфраструктуры и инновации в строительстве – 17%, организация праздников, тематических мероприятий – 15%, активная реклама – 7,6%.

По мнению экспертов, которые проводили опрос, жители Приморского края предпочитают практический подход, а не маркетинговый. Также в этой связи были предложены варианты запустить скоростной поезд, осуществить «гуманизацию» территории с озеленением и атриумами, провести канатную дорогу, построить стоянку для автотранспорта, а некоторые сочли нужным построить Международный пенсионный кампус.

Из опрошенных большинство (27%) предпочитают путешествовать с друзьями, с супругами – 29%, с детьми – 22%, с родителями 13%, одному – 10%. В России предпочитают отдыхать 45,5%, остальные 54% выбирают отдых в других странах.

Как сообщили в Корпорации развития Приморского края, все предложенные варианты будут учтены при составлении концепции развития территории развлекательного курорта «Приморье». После ряда подобных исследований будут выбраны наиболее востребованные варианты туристических объектов, которые устроят не только российскую, но и иностранную аудиторию.

Фото предоставлено Корпорацией развития Приморского края

Газета "Золотой Рог", Владивосток