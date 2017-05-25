Газета «Золотой Рог» представляет авторский проект Ульяны Старостиной «Владивосток. По улице - в историю».

Не будем сокращать ни названия, ни знания

Мы живем во Владивостоке на Светланской, Хабаровской или Океанском проспекте, в тупике Шевченко, но редко задаемся вопросом: почему именно так называется наша улица. Как связаны со столицей Приморья исторические герои, художники, композиторы, поэты, писатели, чьи фамилии мы читаем на фасадах домов? Откуда взялись на карте города античные имена – Аякс, Диомид, Патрокл, Парис, Улисс? Благодаря кому появились «зеленые» названия – Березовая, Пихтовая, Черемуховая?

В разговоре горожан улица Баляева, порой, превращается в небрежно брошенную «Баляйку», а Светланская в упрощённую версию – «Светка»? Вроде бы и не оскорбление, но все же некое пренебрежение есть. Не от того ли, что иногда люди просто мало знают о городе, не задумываются об окружающем нас множестве великих имен или названий, за каждым из которых – частичка истории Владивостока, и не обременённые «лишней» информацией, стараются сократить всё: и названия, и знания, и чувства?

Город живет, растет и меняется. Каждое поколение всегда заново открывает его для себя. Со времени основания Владивостока в 1860 году, такая смена поколений - раз в 20 лет - происходила уже как минимум восемь раз. Каждый из нас совершает свои путешествия по переулкам и проспектам. За этим обычным любопытством рождается настоящий интерес и любовь к месту, где ты родился и вырос.





Мне сейчас 17 лет, и я тоже хочу познать этот город на полуострове Муравьева-Амурского, омываемый морем и светом, связанный лентами дорог и летящих над водою мостов, покрываемый туманами и раздираемый ветрами.

Буду рада, если мои маленькие открытия из топонимики Владивостока, сделанные с помощью известных приморских краеведов и писателей Валерия Маркова, Нелли Мизь, Ольги Рублевой, Ивана Егорчева, Тамары Калиберовой, Василия Авченко, и благодаря собственным наблюдениям и материалам Интернета, будут интересны моим сверстникам, жителям и гостям столицы Приморья.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Как улицы обретают свои имена

Как называют человека, мы знаем: родители придумывают имя ребенку и потом регистрируют его в ЗАГСе. А кто даёт название улицам? С этим вопросом обращаемся в администрацию города Владивостока.

- Наименование и переименование улиц называется «топонимикой». Единую топонимическую политику Владивостока формирует комиссия по городской топонимике, положение о которой было сформировано в 2008 году и закреплено законодательно. В поддержку этого документа с 2009 года работает муниципально-правовой акт номер 146. Эти документы не статичны, в них вносятся постоянные изменения с учётом мнения жителей Владивостока. Заседания комиссии по городской топонимике проходят раз в три месяца, если не возникает необходимость во внеочередном заседании.

Комиссия работает по обращениям граждан и СМИ. Любой житель Владивостока может обратиться с предложением о названии той или иной улицы, - пояснила Светлана Москвитина, начальник отдела охраны историко-культурного наследия, управления культуры администрации города Владивостока. - Чаще всего мы даем новые имена, исходя из того, какие улицы находятся рядом. Если это только строящийся микрорайон города, то комиссия по топонимике старается наименовать улицы блоками. Ярким примером является микрорайон «Снеговая падь», где улицы были названы именами известных людей, внесших большой вклад в развитие флота, пароходства. Среди них почетные граждане Владивостока - первая в мире женщина-капитан Анна Ивановна Щетинина, адмирал Сергей Георгиевич Горшков, создатель отечественного ракетно-ядерного флота, главнокомандующий ВМФ СССР, служивший на Тихоокеанском флоте, а в 1938 году командовавший морской бригадой во время боев у озера Хасан. Эти новые улицы живут сегодня и говорят о людях и истории Владивостока очень ярко и образно.

Переименование регулируется муниципально-правовым актом и происходит это в определённых случаях. Мы поставили перед собой задачу не переименовывать улицы, которые получили свои имена до 1924 года. Это решение было принято для того, чтобы не было споров и проблем, когда одни считают, что нужно старое имя оставить, другие настаивают на новом. Все эти наименования отражают жизнь Владивосток в разные годы.

Улица Анны Щетининой

Имя Анны Ивановны Щетининой (1908-1999), безусловно, известно каждому жителю Приморья. Первая в мире женщина-капитан дальнего плавания, Герой Социалистического труда, Почётный гражданин Владивостока, член Союза писателей России. Родилась она во Владивостоке на станции Океанская. В 1929 году окончила Владивостокский техникум путей водного сообщения. Путь от матроса до капитана прошла за шесть лет. В возрасте 24 лет Анна получила штурманский диплом, а в 27 лет поднялась на капитанский мостик. Своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский через полярные льды. В 1938 г. Анна Щетинина стала первым начальником Владивостокского морского рыбного порта. Во время Великой Отечественной войны перевозила грузы по ленд-лизу из США и Канады. После войны Анна Ивановны была капитаном судов в Балтийском пароходстве.

Фото с сайта Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.



В послевоенные годы, после окончания Ленинградского высшего инженерно-морского училища, готовила молодых специалистов сначала в Ленинградском, а затем в Дальневосточном высшем инженерно-морском училище. С 1960 года в течение многих лет Анна Ивановна Щетинина работала в ДВИИМУ, была доцентом кафедры "Управление судном и его техническая эксплуатация", потом ее начальником, написала книгу воспоминаний "На морях и за морями" и несколько учебников по морскому делу.





Во ВАладивостоке и МГУ им. адм. Г. И. Невельского бережно хранят память об Анне Ивановне. Фото Vlc.ru.

Традиционно в день ее рождения, 26 февраля, курсанты судоводительского факультета возлагают цветы к барельефу А.И. Щетининой. Память о ней увековечена и на карте Владивостока. В 2010 году одной из новых улиц в микрорайоне «Снеговая падь» присвоено имя Анны Щетининой.

Рассказывает журналист и писатель Василий Авченко: "Помню, когда мы с Андреем Островским работали в газете "Владивосток", то подготовили целую серию публикаций в пользу того, чтобы у нас появилась улица Анны Щетининой к 100-летию со дня рождения Аннушки (2008 год), - . - К сожалению, тогда у городской власти были другие, более важные дела. Но несколько лет спустя именем капитана Щетининой всё-таки была названа одна из новых улиц в "Снеговой пади". А теперь, убеждён, в городе должна появиться улица имени другого прославленного капитана - Вадима Ивановича Абоносимова".

Продолжение следует.

Ульяна СТАРОСТИНА, выпускница 11 класса школы N53.