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Подведены итоги дальневосточного этапа конкурса "Технологии для жизни - больше возможностей"

25 Мая 2017, 16:59 | Приморье

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Технологии для жизни - больше возможностей» на Дальнем Востоке

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа VI конкурса для региональных журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей». В 2017 году в конкурсе приняли участие более 60 дальневосточных журналистов, которые представили 94 работы.

25 мая в рамках макрорегиональной видеоконференции были подведены итоги регионального этапа.

Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.

«Интерес журналистов сегодня сместился в сторону освещения «умных» сервисов и цифровой экономики. И это безусловно отражает общую тенденцию как в отрасли, так и в стране. Большинство работ было посвящено информационным системам, которые реализуются в масштабах всей России и в регионах. Это введение онлайн-кассы, информатизация здравоохранение, электронная оплата. Такие системы меняют наше привычное взаимодействие в обществе и качество жизни.  Безусловно, неизменно актуальной остается тема цифрового неравенства и предоставления равных возможностей жителям отдаленных населенных пунктов.

Также в этом году, мы завершили масштабную стройку подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан», радует, что она ярко была освещена в представленных материалах», – отметила директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.

Победителем дальневосточного этапа конкурса стали:

в номинации «Печатная пресса»:

1 место Илья Кутырев (Благовещенск, ИД «Амурская правда»);

2 место Олег Клименко (Владивосток, ИК «Золотой Рог»);

3 место Павел Усов (Хабаровск, «Коммерсант Дальний Восток»).

в номинации «Радио и телевидение»:

1 место Сергей Суханов (Южно-Сахалинск, Телекомпания «ОТВ»);

2 место Антон Сильвоник (Благовещенск, ГТРК «Амур»);

3 место Анжела Николюк (Петропавловск-Камчатский, «Телекомпания «Причал»).

в номинации «Интернет-СМИ»:

1 место Ольга Семенова (Петропавловск-Камчатский, ИА «Камчатка»);

2 место Александра Заскалето (Владивосток, «Приморская газета»);

3 место Алексей Дьяконов (Якутск, Интернет-газета «Якутия.Инфо»).

в номинации «Социальные медиа и блогеры»:

1 место Евгений Ващенко (Владивосток, блог Zeka.su);

2 место Евгений Щукин (Хабаровск, блог DikariDV);

3 место Анна и Александр Мильштейн (Хабаровск, блог anni-sanni.com).

Призерами специальной номинации «За неординарный выбор темы» стали Дарина Санникова (ИД «Дважды два») и Екатерина Киселева («Амурская служба новостей») из Благовещенска.  

«За полноту раскрытия социальных тем» жюри отметило Аниверу Акимову (Якутск, республиканская газета «Саха сирэ»)

8 июня будут объявлены призеры федерального этапа конкурса. Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года.

Партнером VI конкурса выступила АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Ростелеком  конкурс 



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