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Подведены итоги дальневосточного этапа конкурса "Технологии для жизни - больше возможностей"
«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Технологии для жизни - больше возможностей» на Дальнем Востоке
«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа VI конкурса для региональных журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей». В 2017 году в конкурсе приняли участие более 60 дальневосточных журналистов, которые представили 94 работы.
25 мая в рамках макрорегиональной видеоконференции были подведены итоги регионального этапа.
Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.
«Интерес журналистов сегодня сместился в сторону освещения «умных» сервисов и цифровой экономики. И это безусловно отражает общую тенденцию как в отрасли, так и в стране. Большинство работ было посвящено информационным системам, которые реализуются в масштабах всей России и в регионах. Это введение онлайн-кассы, информатизация здравоохранение, электронная оплата. Такие системы меняют наше привычное взаимодействие в обществе и качество жизни. Безусловно, неизменно актуальной остается тема цифрового неравенства и предоставления равных возможностей жителям отдаленных населенных пунктов.
Также в этом году, мы завершили масштабную стройку подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан», радует, что она ярко была освещена в представленных материалах», – отметила директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.
Победителем дальневосточного этапа конкурса стали:
в номинации «Печатная пресса»:
1 место Илья Кутырев (Благовещенск, ИД «Амурская правда»);
2 место Олег Клименко (Владивосток, ИК «Золотой Рог»);
3 место Павел Усов (Хабаровск, «Коммерсант Дальний Восток»).
в номинации «Радио и телевидение»:
1 место Сергей Суханов (Южно-Сахалинск, Телекомпания «ОТВ»);
2 место Антон Сильвоник (Благовещенск, ГТРК «Амур»);
3 место Анжела Николюк (Петропавловск-Камчатский, «Телекомпания «Причал»).
в номинации «Интернет-СМИ»:
1 место Ольга Семенова (Петропавловск-Камчатский, ИА «Камчатка»);
2 место Александра Заскалето (Владивосток, «Приморская газета»);
3 место Алексей Дьяконов (Якутск, Интернет-газета «Якутия.Инфо»).
в номинации «Социальные медиа и блогеры»:
1 место Евгений Ващенко (Владивосток, блог Zeka.su);
2 место Евгений Щукин (Хабаровск, блог DikariDV);
3 место Анна и Александр Мильштейн (Хабаровск, блог anni-sanni.com).
Призерами специальной номинации «За неординарный выбор темы» стали Дарина Санникова (ИД «Дважды два») и Екатерина Киселева («Амурская служба новостей») из Благовещенска.
«За полноту раскрытия социальных тем» жюри отметило Аниверу Акимову (Якутск, республиканская газета «Саха сирэ»)
8 июня будут объявлены призеры федерального этапа конкурса. Главным призом для победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года.
Партнером VI конкурса выступила АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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