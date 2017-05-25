www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

В Приморье установят пять станций для мониторинга выбросов в атмосферу углекислого газа

25 Мая 2017, 17:00 | Приморье

После запуска системы мониторинга, все данные будут аккумулироваться на специально созданном сайте, где их сможет увидеть любой желающий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По итогам прошедшей в Приморье Всероссийской климатической недели будет издан сборник тематических материалов. Кроме того, принято решение установить в Приморском крае пять станций для изучения выбросов в атмосферу углекислого газа.  

Участниками Всероссийской климатической недели в Приморье стали почти 300 человек, которые приняли участие в более чем 20 мероприятиях – круглых столах, научных семинарах, выставках, пресс-конференциях, лекциях, экскурсиях на предприятия. Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам глобального потепления климата.

Так, руководитель лаборатории изучения климата Far Eastern Climate Smart LAB, Нобелевский лауреат Риккардо Валентини прочитал открытую лекцию «Глобальное изменение климата – глобальные проблемы или возможности для человечества?». Он также рассказал об открытии в 2017 году новой магистерской программы в ДВФУ «Экономика и менеджмент окружающей среды». По словам профессора, сейчас бизнес и органы государственной власти все больше нуждаются в профессионалах, способных выстраивать экономику не нанося вред природе. По словам директора департамента Александра Коршенко, государственные структуры заинтересованы в таких специалистах.

«Климатические изменения требуют и трансформации в государственном управлении, и в бизнесе. Мы готовы брать студентов по новой специальности на практику в департамент и заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем они работали у нас», – отметил он.

Кроме того, принято решение в этом году установить в Приморье пять станций для изучения выбросов в атмосферу углекислого газа. После запуска системы мониторинга, все данные будут аккумулироваться на специально созданном сайте, где их сможет увидеть любой желающий.

Руководитель ведомства отметил, что данная работа очень важна как для органов государственной власти, так и для всех приморцев.

«Уже сейчас мы пользуемся информацией, которую получаем из климатического центра ДВФУ. Без полноценной, объективной информации невозможно эффективно планировать работу практически во всех отраслях», – подчеркнул он.

Отметим, участники климатической недели посетили приморские научно-исследовательские институты, а также приморские предприятия, где внедрены экологически безопасные технологии производства. В школах Приморья прошли экологические семинары и конференции, где юные экологи не только узнали о проблеме изменения климата, но и смогли рассказать о своих исследованиях в этой области. Напомним, в России 2017 год объявлен Годом экологии.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: безопасность  год экологии  мониторинг 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru