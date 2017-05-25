В Приморье установят пять станций для мониторинга выбросов в атмосферу углекислого газа

После запуска системы мониторинга, все данные будут аккумулироваться на специально созданном сайте, где их сможет увидеть любой желающий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По итогам прошедшей в Приморье Всероссийской климатической недели будет издан сборник тематических материалов. Кроме того, принято решение установить в Приморском крае пять станций для изучения выбросов в атмосферу углекислого газа.



Участниками Всероссийской климатической недели в Приморье стали почти 300 человек, которые приняли участие в более чем 20 мероприятиях – круглых столах, научных семинарах, выставках, пресс-конференциях, лекциях, экскурсиях на предприятия. Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам глобального потепления климата.



Так, руководитель лаборатории изучения климата Far Eastern Climate Smart LAB, Нобелевский лауреат Риккардо Валентини прочитал открытую лекцию «Глобальное изменение климата – глобальные проблемы или возможности для человечества?». Он также рассказал об открытии в 2017 году новой магистерской программы в ДВФУ «Экономика и менеджмент окружающей среды». По словам профессора, сейчас бизнес и органы государственной власти все больше нуждаются в профессионалах, способных выстраивать экономику не нанося вред природе. По словам директора департамента Александра Коршенко, государственные структуры заинтересованы в таких специалистах.



«Климатические изменения требуют и трансформации в государственном управлении, и в бизнесе. Мы готовы брать студентов по новой специальности на практику в департамент и заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем они работали у нас», – отметил он.



Кроме того, принято решение в этом году установить в Приморье пять станций для изучения выбросов в атмосферу углекислого газа. После запуска системы мониторинга, все данные будут аккумулироваться на специально созданном сайте, где их сможет увидеть любой желающий.



Руководитель ведомства отметил, что данная работа очень важна как для органов государственной власти, так и для всех приморцев.



«Уже сейчас мы пользуемся информацией, которую получаем из климатического центра ДВФУ. Без полноценной, объективной информации невозможно эффективно планировать работу практически во всех отраслях», – подчеркнул он.



Отметим, участники климатической недели посетили приморские научно-исследовательские институты, а также приморские предприятия, где внедрены экологически безопасные технологии производства. В школах Приморья прошли экологические семинары и конференции, где юные экологи не только узнали о проблеме изменения климата, но и смогли рассказать о своих исследованиях в этой области. Напомним, в России 2017 год объявлен Годом экологии.